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У Києві на тиждень "зарядять" дощі, що перейдуть у снігопади

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Негода та мокрий сніг у Києві Новина оновлена 24 листопада 2021, 12:50
Негода та мокрий сніг у Києві

Вночі фіксуватимуться мінусові температури, очікується сильний вітер.

Снігові опади, які паралізували столицю України 23 листопада, припиняться лише на кілька днів. Потім у місті очікуються тривалі дощі.

Про це повідомляє погодний портал Gismeteo.

Дощі розпочнуться вже із суботи 27 листопада. Найбільша кількість опадів очікується наступного понеділка — до 6,5 мм. Зазначимо, що нічна температура у столиці буде переважно мінусовою, що може призвести до ожеледиці на дорогах.

Вже з вівторка до дощу додасться мокрий сніг. Ще більш неприємною погоду зробить сильний вітер — до 17 метрів за секунду (понад 60 кілометрів за годину). Згідно з міжнародною шкалою сили вітру, таке значення може гнути стовбури дерев.

Прогноз погоди у столиці України
Прогноз погоди у столиці України

Через опади патрульна поліція столиці нагадує водіям про необхідність використовувати зимові шини, а пішоходам радить переходити дорогу лише у встановлених місцях та використовувати світловідбиваючі елементи.

Раніше "Телеграф" писав, що перший сніг та нічні заморозки на дорогах кількох областей призвели до низки аварій.

Також напередодні сильний вітер викликав масове падіння дерев та гілок у Києві, Херсоні, Тернополі та Сумах.

Теги:
#Київ #Сніг #Дощ #Прогноз погоди
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