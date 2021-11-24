Укр

В Киеве на неделю "зарядят" дожди, переходящие в снегопады

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Непогода и мокрый снег в Киеве Новость обновлена 24 ноября 2021, 12:50
Непогода и мокрый снег в Киеве

Ночью будут фиксироваться минусовые температуры, ожидается также сильный ветер.

Снежные осадки, которые парализовали столицу Украины 23 ноября, прекратятся всего на несколько дней. Затем в городе ожидаются продолжительные дожди. 

Об этом сообщает погодный портал Gismeteo.

Дожди начнутся уже с субботы 27 ноября. Наибольшее количество осадков ожидается в следующий понедельник — до 6,5 мм. Отметим, что ночная температура в столице будет преимущественно минусовой, что может привести к гололедице на дорогах. 

Уже со вторника к дождю добавится мокрый снег. Еще более неприятной погоду сделает сильный ветер — до 17 метров в секунду (свыше 60 километров в час). Согласно международной шкале силы ветра, такое значение может гнуть стволы деревьев. 

Прогноз погоды в столице Украины
Прогноз погоды в столице Украины

Из-за осадков патрульная полиция столицы напоминает водителям о необходимости использовать зимние шины, а пешеходам советует переходить дорогу только в установленных местах и использовать светоотражающие элементы.

Ранее "Телеграф" писал, что первый снег и ночные заморозки на дорогах нескольких областей привели к череде аварий.  

Также накануне сильный ветер вызвал массовое падение деревьев и веток в Киеве, Херсоне, Тернополе и Сумах.

Теги:
#Киев #Снег #Дождь #Прогноз погоды
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