"Інформаційна ракета": Зеленський порадив росіянам корисний серіал для перегляду

Президент України Володимир Зеленський пояснив, чому українські серіали "крутять" на російських каналах.

Український глава держави 26 листопада проводить прес-марафон із журналістами та обговорює питання, які не завжди виносяться в офіційну сферу спілкування. Одним із таких стало питання прокату на російському телеканалі СТС, який знаходиться під санціями Ради нацбезпеки та оборони, серіалів "100 тисяч хвилин разом" та "Папік-2" виробництва "Студія Квартал-95".

Президент відповів, що в цій компанії не працює і не бере участі в оперативній роботі. Зазначимо, що передачі серіалів безпосередньо від студії до російського телеканалу немає, цим займається шведська компанія, яка має права на відтворення. Президент розповів, що контракт із ними було укладено "років за 10 до війни". Зеленський розповів, що він навіть не знає назви одного із серіалів ("100 тисяч хвилин разом"). Президент розповів, що вийшов із бізнесу і в нього залишилися лише права на бренди.

Також він згадав, що серіал "Слуга народу" був також проданий до Росії, але його виключили з ефіру (це сталося у 2019 році, — ред.). Зеленський зазначив, що він міг би стати "класною інформаційною ракетою".

Некоректним назвав президент порівняння з Петром Порошенком та ситуацією з Липецькою фабрикою "Рошен" у Росії (коли Порошенка звинувачували у веденні бізнесу в РФ). Зеленський зазначив, що не можна порівнювати цукерки та медіа-простір і що продукція фабрики "Рошен" продавалася не тільки в Росії, а й на тимчасово окупованих територіях — "сепаратистських полицях".

Раніше "Телеграф" писав, що Зеленський не хоче звільняти голову свого Офісу Андрія Єрмака.