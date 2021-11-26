"Информационная ракета": Зеленский посоветовал россиянам полезный сериал для просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил почему украинские сериалы "крутят" на российских каналах.

Украинский глава государства 26 ноября проводит пресс-марафон с журналистами и обсуждает вопросы, которые не всегда выносятся в официальную сферу общения. Одним из таких стал вопрос проката на российском телеканале СТС, который находится под санциями Совета нацбезопасности и обороны, сериалов "100 тысяч минут вместе" и "Папик-2" производства "Студия Квартал-95".

Президент ответил, что в этой компании не работает и не принимает участия в оперативной работе. Отметим, что передачи сериалов напрямую от студии к российскому телеканалу нет, этим занимается шведская компания, обладающая правами на воспроизведение. Президент рассказал, что контракт с ними был заключен "лет за 10 до войны". Зеленский рассказал, что он даже не знает названия одного из сериалов ("100 тысяч минут вместе"). Президент рассказал, что вышел из бизнеса и у него остались только права на бренды.

Также он вспомнил, что сериал "Слуга народа" был также продан в Россию, но его выключили из эфира (это произошло в 2019 году, — ред). Зеленский отметил, что он мог бы стать "классной информационной ракетой".

Некорректным назвал президент сравнение с Петром Порошенко и ситуацией с Липецкой фабрикой "Рошен" в России (когда Порошенко обвиняли в ведении бизнеса в РФ). Зеленский отметил, что нельзя сравнивать конфеты и медиа пространство и что продукция фабрики "Рошен" продавалась не только в России, но и на временно оккупированных территориях — "сепаратистских полках".

Ранее "Телеграф" писал, что Зеленский не хочет увольнять главу своего Офиса Андрея Ермака.