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"Хотів спринт і перемогти": Зеленський зізнався у своїх помилках (відео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Володимир Зеленський розповів про свій поділ людей.
Володимир Зеленський розповів про свій поділ людей.

Помилки Володимира Зеленського стосуються як зовнішньої, так і внутрішньої політики.

Під час прес-марафону з президентом України його запитали про головні промахи на посаді. Президент виокремив дві таких, але був готовий до критики з боку журналістів.

Глобальною помилкою на посаді президента Володимир Зеленський назвав довіру та промахи у кадрових рішеннях. Це стосувалося призначень на посади і досвідчених людей, і не дуже, зазначив президент. Він зрозумів, що влада сильно змінює людей.

Зеленський розповів, що відчуває відповідальність, якщо пропонує людину на посаду, а вона виявилася не готовою до випробувань і у організації справи йдуть погано: "риба гниє з голови", резюмував він. Зеленський також сказав, що у своє президенство почав ділити людей на людей та особин, а також більше почав любити собак.

Другою помилкою Зеленський вважає свої дії у домовленостях із Росією. Він вважає, що мав діяти сильніше, хоча все на 99% залежить від РФ. Президент думає, що це можна виправити і зазначає, що хотів спринт з перемогою, але не вийшло.

Раніше "Телеграф" писав, що Зеленський розповів про серіали від "Студії Квартал-95" на російському телеканалі СТС.

Теги:
#Президент #Помилки #Володимир Зеленський
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