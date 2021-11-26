"Хотів спринт і перемогти": Зеленський зізнався у своїх помилках (відео)

Помилки Володимира Зеленського стосуються як зовнішньої, так і внутрішньої політики.

Під час прес-марафону з президентом України його запитали про головні промахи на посаді. Президент виокремив дві таких, але був готовий до критики з боку журналістів.

Глобальною помилкою на посаді президента Володимир Зеленський назвав довіру та промахи у кадрових рішеннях. Це стосувалося призначень на посади і досвідчених людей, і не дуже, зазначив президент. Він зрозумів, що влада сильно змінює людей.

Зеленський розповів, що відчуває відповідальність, якщо пропонує людину на посаду, а вона виявилася не готовою до випробувань і у організації справи йдуть погано: "риба гниє з голови", резюмував він. Зеленський також сказав, що у своє президенство почав ділити людей на людей та особин, а також більше почав любити собак.

Другою помилкою Зеленський вважає свої дії у домовленостях із Росією. Він вважає, що мав діяти сильніше, хоча все на 99% залежить від РФ. Президент думає, що це можна виправити і зазначає, що хотів спринт з перемогою, але не вийшло.

Раніше "Телеграф" писав, що Зеленський розповів про серіали від "Студії Квартал-95" на російському телеканалі СТС.