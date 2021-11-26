"Хотел спринт и победить": Зеленский признался в своих ошибках (видео)
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Ошибки Владимира Зеленского касаются как внешней, так и внутренней политики.
Во время пресс-марафона с президентом Украины, его спросили про главные промахи на посту. Президент вычленил два таких, но готов был к критике со стороны журналистов.
Глобальной ошибкой на посту президента Владимир Зеленский назвал доверие и промахи в кадровых решения. Это касалось назначений на посты и опытных людей, и не очень, отметил президент. Он понял, что власть сильно меняет людей.
Зеленский рассказал, что чувствует ответственность если предлагает человека на пост, а он оказался не готов к испытаниям и в организации дела идут плохо: "рыба гниет с головы", резюмировал он. Зеленский также сказал, что в свое презеденство начал делить людей на людей и особей, а также больше стал любить собак.
Второй ошибкой Зеленский считает свои действия в договоренностях с Россией. Он думает, что должен был действовать сильнее, хотя все на 99% зависит от РФ. Президент думает, что это поправимо и отмечает, что хотел спринт с победой, но не вышло.
Ранее "Телеграф" писал, что Зеленский рассказал про сериалы от "Студии Квартал-95" на российском телеканале СТС.
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