Укр

"Хотел спринт и победить": Зеленский признался в своих ошибках (видео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Автор
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Владимир Зеленский рассказал о своем разделении людей. Новость обновлена 26 ноября 2021, 16:33
Владимир Зеленский рассказал о своем разделении людей.

Ошибки Владимира Зеленского касаются как внешней, так и внутренней политики.

Во время пресс-марафона с президентом Украины, его спросили про главные промахи на посту. Президент вычленил два таких, но готов был к критике со стороны журналистов.

Глобальной ошибкой на посту президента Владимир Зеленский назвал доверие и промахи в кадровых решения. Это касалось назначений на посты и опытных людей, и не очень, отметил президент. Он понял, что власть сильно меняет людей.

Зеленский рассказал, что чувствует ответственность если предлагает человека на пост, а он оказался не готов к испытаниям и в организации дела идут плохо: "рыба гниет с головы", резюмировал он. Зеленский также сказал, что в свое презеденство начал делить людей на людей и особей, а также больше стал любить собак.

Второй ошибкой Зеленский считает свои действия в договоренностях с Россией. Он думает, что должен был действовать сильнее, хотя все на 99% зависит от РФ. Президент думает, что это поправимо и отмечает, что хотел спринт с победой, но не вышло.

Ранее "Телеграф" писал, что Зеленский рассказал про сериалы от "Студии Квартал-95" на российском телеканале СТС.

Теги:
#Президент #Ошибки #Владимир Зеленский
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