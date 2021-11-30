Ветеран війни на Донбасі помер від онкології

Сослуживці збирають гроші на похорон.

Одного із українських захисників, ветерана добровольчого українського корпусу "Правий сектор" забрала онкологія. Роман Стеценко, відомий як "Пар" захищав Україну на Донбасі.

Про це повідомляє сторінка ДУК "Правий сектор" Чернігівщини.

Його товариші по службі згадують молоду людину як хорошого друга і вірного побратима. Згідно з їхніми повідомленнями, він був дуже веселим і міг знайти до кожного випадку відповідний жарт.

Прощання відбудеться у Чернігові 2 грудня. Воїна відспівають у Катерининській церкві.

Гроші, які збиралися на лікування онкології ветерану, було передано Тетяні Борисенко — медику Майдану та "Айдару". Вона постраждала в полоні — їй проломили череп, жінка довгий час лікується і потребує операції.

Допомогти з похороном бійця "Правого сектору" можна на карту його дружини 4731 2196 4182 1867 Ольга Терейковська.

Раніше "Телеграф" писав, що онкологія забрала життя київського екоактивіста, творця Екопарку "Осокорки" Максима Стравінського. З недугою також не впоралася ексглава Міносвіти Любомира Мандзій.