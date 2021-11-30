Укр

Ветеран войны на Донбассе умер от онкологии

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Автор
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Роман Стеценко Новость обновлена 30 ноября 2021, 07:33
Роман Стеценко

Сослуживцы собирают деньги на похороны.

Одного из украинских защитников, ветерана добровольческого украинского корпуса "Правый сектор" забрала онкология. Роман Стеценко, известный так же как "Пар" защищал Украину на Донбассе. 

Об этом сообщает страница ДУК "Правый сектор" Черниговщины.

Его сослуживцы вспоминают молодого человека как хорошего друга и верного побратима. Согласно их сообщению, он был очень веселым и мог найти к каждому случаю соответствующую шутку. 

Прощание будет проходить в Чернигове 2 декабря. Воина отпоют в Катерининской церкви. 

Деньги, которые собирались на лечение онкологии ветерану, были переданы Татьяне Борисенко — медику Майдана и "Айдара". Она пострадала в плену — ей проломили череп, женщина долгое время лечится и нуждается в операции. 

Помочь с похоронами бойца "Правого сектора" можно на карту его супруги 4731 2196 4182 1867 Ольга Терейковская. 

Ранее "Телеграф" писал, что онкология унесла жизнь киевского экоактивиста, создателя Экопарка "Осокорки" Максима Стравинского. С недугом также не справилась экс-глава Минобразования Любомира Мандзий.

Теги:
#Онкология #Ветеран #Правый сектор
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