"Сталося майже неможливе": доктор Фузайлов про те, як у США доставили юного українця з опіками 90% тіла

А рятуватимуть у Бостоні 12-річного Тараса безкоштовно для української сім’ї

Біда трапилася 9 листопада у Дубно, що на Рівненщині. Двоє хлопців гуляли територією залізничної станції. Один із них виліз на вагон потягу, внаслідок чого його вразило електричним струмом понад 27 000 вольтів і відкинуло на землю, на ньому спалахнув одяг. Другий підліток почав було забиратися, але відчув удари струмом і побачив, як падає вниз його друг. Приятель намагався допомогти потерпілому, а потім покликав на допомогу.

Гроші на переліт до Америки збирали усім світом

12-річний Тарас Семенюк отримав 90% опіків тіла, у тому числі 60% дуже важкі. Спочатку його доправили до Дубенської міської лікарні, потім перевезли до обласної лікарні у Рівному. Тільки уявіть, що довелося пережити батькам хлопчика, адже його життя й досі лишається в небезпеці! Але вони вирішили боротися за сина.

Хлопчик отримав страшні опіки

Від відчаю мама Тараса, Оксана Семенюк, написала по Вайберу американському докторові Геннадію Фузайлову, який багато років поспіль допомагає рятувати українських дітей, які отримали страшні опіки. Одних дітлахів беруться лікувати в клініці Shriners Hospitals for Children (м. Бостон, США), іншим операції роблять в Україні, заради чого професор медичної школи Гарвардського університету Фузайлов приїжджає до нашої країни з колегами-волонтерами під час проєкту Doctors Collaborating to Help Children. Винятком став минулий рік, коли весь світ завмер під час коронавірусної пандемії. А з весни 2016 року у Львівській області стартував спільний українсько-американський освітній проєкт Burn Prevention Ukraine — "Проти опіків", який реалізується з метою запобігання опікам серед дітей.

Опубліковане нижче фото може мати зміст, що шокує (18+)

Тарас із мамою у лікарні

Відомий лікар відгукнувся та погодився взяти хлопчика на лікування за океаном. На безплатне(!) для української сім’ї лікування, при тому, що доба в реанімації цієї клініки обходиться в 10 тисяч доларів. Ось тільки на переліт хлопчика з мамою потрібно було 80 тисяч доларів, причому в найкоротший термін. Як завжди, у таких випадках вся надія була на небайдужих людей, до яких із благанням звернулася Оксана. І такі знайшлися – перераховували великі суми та невеликі, рідні та друзі, сім’ї однокласників Тарасика, незнайомі люди, підприємства та організації, підприємці та бізнесмени. 24 листопада амбулаторний спецборт із Німеччини вилетів із пасажирами з рівненського аеропорту, щоб наступного дня приземлитися в Америці.

"Телеграф" поспілкувався з паном Фузайловим, який розповів, як всього за 8 днів було пророблено величезну роботу безліччю людей, щоб цей переліт через Атлантику відбувся.

Геннадій Фузайлов заряджає оптимізмом

Але насамперед попередив, що говорити про лікування хлопчика поки що не може – замало часу юний пацієнт провів у американській клініці. Стан Тараса вкрай тяжкий, він перебуває на вентиляції легень, було проведено першу операцію. "І, швидше за все, його стан через тиждень, через місяць, буде таким самим, тому що у нього важкі опіки. Він отримав серйозну поєднану травму, пов’язану з електричним ударом, термічним ураженням, вибуховою хвилею та падінням зверху".

Летіти до "червонозонної" України були готові не всі

Геннадій Фузайлов наголошує, що він і сам досі не вірить у те, що сталося майже неможливе і цей переліт вдалося організувати. "Це найкоротший перевіз постраждалої дитини з України в США — за 8 днів! Це нереально за такий короткий термін відпрацювати логістику з компанією з перевезення, тому що кожна країна виставляє свої умови, а літак дорогою в Бостон зупинявся в Німеччині, Ісландії та в Канаді, і зараз, у період епідемії коронавірусу, у них умови приземлення змінилися. Тому логістика була надзвичайно складнішою, ніж раніше".

Було ще два важливі та дивовижні моменти: те, що документи та візи дитині та мамі були готові всього за два дні, і те, що необхідну суму на рахунок компанії авіаперевізника лікарю вдалося перевести за 4 дні. При цьому половину суми зібрали в Україні.

Мама Оксана та Тарасик

Фузайлов згадує свою нещодавню розмову із землячкою Семенюків — Світланою Кур’ят, синочка якої він також рятував у Бостоні у 2017-му році: "Світлано, ти сама подумай, що приватний літак для одного хворого – це з розділу фантастики! Ну хто собі таке може дозволити? Правителі. Або олігархи мають таку можливість".

І додає: "Це навіть над фантастика. Для мене самого у сприйнятті це теж неможливі речі, а особливо – у період ковіду, коли піднято ціни на авіапальне, коли кожна країна змінює умови зупинки літака. Дуже важко було набрати екіпаж, щоб летіти в Україну, тому що це "червона зона".

За словами лікаря, це вже його 9-й хворий з електротравмою. "І це одні з найважчих хворих, з якими ми раніше не стикалися. Цей наш досвід пов’язаний лише з досвідом лікування українських дітей, тому що у нас в Америці електротравм у дітей немає. Просто опіки вогнем та окропом – це одна справа, а поєднані при електротравмі — зовсім інше, тут інший механізм травми.Тут дитина потрапила в електричну дугу і перша дія електричної дуги — це висока температура до 10 000 градусів за секунду. При цьому йдеться не тільки про поверхневе ураження, а й ураження на всю товщину тіла. Опік – це лише одна з травм, які він отримав, а ще отримав травму від вибухової хвилі, травму від падіння з висоти вагона".

Як показує практика, виживають такі постраждалі виключно завдяки збігу якихось сприятливих обставин. Слід сказати, що до долі Тараса причетні різні люди. Діяльність однієї з них – народного депутата Марії Іонової – високо оцінив заокеанський медик.

На ФБ-сторінці Фузайлова подяки за його роботу

"Вона також самовіддано намагалася врятувати цього хлопчика, не спала ночами, переживала зі мною, була на телефоні у будь-який час доби. Багато було складнощів, пов’язаних з перельотом, з мовним бар’єром, з посадкою літака — місто невелике, аеродром маленький, туди мало хто сідає. І кожну таку "дрібницю" Маша розрулювала моментально, телефонуючи меру, телефонуючи губернатору. Пробивала це такими "протитанковими кулями". Якби її не було, мені було б нелегко і це зайняло б більше часу. А оскільки Маша це робить зі мною не вперше, вона знайома з етапами, знає про те, що і як мені потрібно, тому все це вийшло".

Травму легше запобігти, ніж вилікувати

Щоб покращити фізіологічний стан тіла тяжкого пацієнта, його вводять у штучний сон. Так планується вчинити й з Тарасом, про що лікарі попередили його маму. Сам хлопчик дуже сподобався лікарю.

"Чесно кажучи, я всім розповідаю про це: такий розумний хлопчик, він намагався англійською говорити: "Дядько Гена, я мріяв поїхати в Америку, але я не мріяв поїхати в Америку на своєму літаку", — сміється Фузайлов. — Уявляєте, він ще жартує! З почуттям гумору пацан".

Тарасик хотів побувати в Америці, але не як пацієнт

Як відомо зі слів співрозмовника, американські тінейджери шукають різні пригоди, але на потяги не лазять. Геннадій Фузайлов справедливо зауважує, що в Україні захистити від юного покоління усі залізничні станції колючим дротом неможливо. "Тому я завжди виходжу з погляду позитивного перефразування, що будь-яке пошкодження, травму — легше запобігти. Особливо пошкодження високим електричним струмом. Для цього дорослим потрібно говорити вдома і в школах, і в інших дитячих установах про небезпеку перебування в тих місцях, де потенційно може бути висока напруга.

Нехай зустрічі з пожежниками будуть лише такими – пізнавальними

Опікові травми та шрами залишаються з людиною якщо не на все життя, то на десятиліття. Лікар, який докладає сили та засоби, щоб урятувати неповнолітніх пацієнтів та покращити їм якість життя після опіків, коли шкіра перетворюється на суцільні рубці, нагадує, що профілактика трагедій не робиться за один раз. "Батькам треба пам’ятати таку важливу річ: коли ти виховуєш свою дитину, то часом 1000 разів говориш їй одне й те саме в різній формі, щоб вона це засвоїла і лиха не сталося". За словами американського громадянина, у них у школах постійно проводять спеціальні уроки з техніки безпеки та профілактики травм за участю пожежників, поліцейських та медиків.

Діти повинні знати, де таїться небезпека

Але ж і в Україні є такий предмет, як ОБЖ — "Основи безпеки життя". І в українських школах рятувальники ДСНС та правоохоронці приходять на заняття та проводять із дітлахами бесіди, а ще запрошують на екскурсії до пожежної частини, розповідаючи реальні випадки, знайомлячи з обладнанням, яке використовують, виручаючи когось із лиха. Може, тому Фузайлову не щотижня дзвонять нещасні мами?

Діти на екскурсії у рятувальників ДСНС

Загальна мета всіх дорослих — звести нанівець загибель та травматизм неповнолітніх від ураження струмом. Ну і, звичайно, вберегти від "банальних" опіків, коли мами або інші родичі залишають у зоні доступності малюків чашки з гарячим чаєм або кавою, каструлі, тільки зняті з плити, ванни з окропом, включені праски, плитки, духовки та звичайні сірники…

P.S. Коли готувався цей матеріал, стало відомо про нову трагедію: 1 грудня у м. Буча Київської області до реанімації доставили 16-річного хлопця з опіками 80% тіла. Бажаючи скоротити шлях через залізницю, юнак вирішив перелізти через вагон поїзда, але зачепився курткою за електричні дроти, отримав удар струмом та впав на землю.

