"Произошло почти невозможное": доктор Фузайлов о том, как в США доставили юного украинца с ожогами 90% тела

А спасать в Бостоне 12-летнего Тараса будут бесплатно для украинской семьи

Беда случилась 9 ноября в Дубно, что на Ровенщине. Двое ребят гуляли на территории железнодорожной станции. Один из них вылез на вагон стоящего состава, в результате чего его поразило электрическим током более 27 000 вольт и отбросило на землю, на нем загорелась одежда. Второй подросток начал было забираться, но почувствовал удары током и увидел, как падает вниз его горящий друг. Приятель пытался помочь пострадавшему, а затем позвал на помощь.

Деньги на перелет в Америку собирали всем миром

12-летний Тарас Семенюк получил 90% ожогов тела, из которых 60% очень тяжелые. Поначалу его доставили в Дубенскую городскую больницу, затем перевезли в областную больницу в Ровно. Только представьте, что пришлось пережить родителям мальчика, ведь его жизнь и до сих пор остается в опасности! Но они твердо решили бороться за сына.

Мальчик получил страшные ожоги

От отчаяния мама Тараса, Оксана Семенюк, написала в Вайбер американскому доктору Геннадию Фузайлову, который много лет подряд помогает спасать украинских детей, получивших страшные ожоги. Одних ребятишек берутся лечить в клинике Shriners Hospitals for Children (г. Бостон, США), другим операции делают в Украине, ради чего профессор медицинской школы Гарвардского университета Фузайлов приезжает в нашу страну с коллегами-волонтерами в ходе проекта Doctors Collaborating to Help Children. Исключением стал прошлый год, когда весь мир замер на время коронавирусной пандемии. А с весны 2016 года во Львовской области стартовал совместный украинско-американский образовательный проект Burn Prevention Ukraine — "Против ожогов", реализуемый с целью предотвращения ожогов среди детей.

Тарас с мамой в больнице

Известный доктор откликнулся и согласился взять мальчика на лечение за океаном. На бесплатное(!) для украинской семьи лечение, при том, что сутки в реанимации этой клиники обходятся в 10 тысяч долларов. Вот только на перелет мальчика с мамой требовалось 80 тысяч долларов, причем, в кратчайший срок. Как всегда, в таких случаях вся надежда была на неравнодушных людей, к которым с мольбой обратилась Оксана. И такие нашлись – перечисляли большие суммы и небольшие, родные и друзья, семьи одноклассников Тарасика, незнакомые люди, предприятия и организации, предприниматели и бизнесмены. 24 ноября амбулаторный спецборт из Германии вылетел с пассажирами из ровенского аэропорта, чтобы на следующий день приземлиться в Америке.

"Телеграф" пообщался с господином Фузайловым, который рассказал, как всего за 8 дней была проделана огромная работа множеством людей, чтобы этот перелет через Атлантику состоялся.

Геннадий Фузайлов заряжает оптимизмом

Но в первую очередь предупредил, что говорить о лечении мальчика пока не может – слишком мало времени юный пациент провел в американской клинике. Состояние Тараса крайне тяжелое, он находится на вентиляции легких, была проведена первая операция. "И, скорее всего, его состояние через неделю, через месяц, будет таким же, потому что у него тяжелые ожоги. Он получил серьезную сочетанную травму, связанную с электрическим ударом, термическим поражением, взрывной волной и падением сверху".

Лететь в "краснозонную" Украину были готовы не все

Геннадий Фузайлов подчеркивает, что он и сам до сих пор не верит в то, что произошло почти невозможное и этот перелет удалось организовать. "Это самый короткий перевоз пострадавшего ребенка из Украины в США – за 8 дней! Это нереально за столь короткий срок отработать логистику с компанией по перевозке, потому что каждая страна выставляет свои условия, а он по пути в Бостон останавливался в Германии, Исландии и в Канаде, и сейчас, в период эпидемии коронавируса, у них условия приземления изменились. Поэтому логистика была чрезвычайно сложнее, чем раньше".

Было еще два важных и удивительных момента: то, что документы и визы ребенку и маме были готовы всего за два дня, и то, что необходимую сумму на счет компании авиаперевозчика доктору удалось перевести за 4 дня. При этом, половину суммы собрали в Украине.

Мама Оксана и Тарасик

Фузайлов вспоминает свой недавний разговор с землячкой Семенюков — Светланой Курьят, сынишку которой он также спасал в Бостоне в 2017-м году: "Света, ты сама подумай, что частный самолет для одного больного – это из раздела фантастики! Ну кто себе такое может позволить? Правители. Или олигархи имеют такую возможность".

И добавляет: "Это даже сверхфантастика. Для меня самого в восприятии это тоже невозможные вещи, а особенно – в период ковида, когда взвинчены цены на авиатопливо, когда каждая страна изменяет условия остановки самолета. Очень трудно было набрать экипаж, чтобы лететь в Украину, потому что это "красная зона"".

По словам доктора, это уже его 9-й больной с электротравмой. "И это одни из самых тяжелых больных, с которыми мы раньше не сталкивались. Этот наш опыт связан только с опытом лечения украинских детей, потому что у нас в Америке электротравм у детей нет. Просто ожоги огнем и кипятком – это одно дело, а сочетанные при электротравме – совсем другое, тут иной механизм травмы. Здесь ребенок попал в электрическую дугу и первое воздействие электрической дуги — это высокая температура до 10 000 градусов за секунду. При этом, речь идет не только о поверхностном поражении, но и поражении на всю толщину тела. Ожог – это лишь одна из травм, которые он получил, а еще он получил травму от взрывной волны, травму от падения с высоты вагона".

Как показывает практика, выживают такие пострадавшие исключительно благодаря стечению каких-то благоприятных обстоятельств. Следует сказать, что к судьбе Тараса оказались причастны разные люди. Деятельность одной из них – народного депутата Марии Ионовой — высоко оценил заокеанский медик.

На ФБ-странице Фузайлова благодарности за его работу

"Она также самоотверженно пыталась спасти этого мальчика, не спала ночами, переживала со мной, была на телефоне в любое время суток. Много было сложностей, связанных с перелетом, с языковым барьером, с посадкой самолета – город небольшой, аэродром маленький, туда мало кто садится. И каждую такую "мелочь" Маша разруливала моментально, звоня мэру, звоня губернатору. Пробивала это такими "противотанковыми пулями". Если бы ее не было, мне было бы нелегко и это заняло бы больше времени. А так как Маша это делает со мной не первый раз, она знакома с этапами, с тем, что и как мне нужно, потому все это получилось".

Травму легче предотвратить, чем вылечить

Чтобы улучшить физиологическое состояние тела тяжелого пациента, его вводят в искусственный сон. Так планируется поступить и с Тарасом, о чем врачи предупредили его маму. Сам мальчик очень понравился доктору.

"Честно говоря, я всем рассказываю об этом: такой умный пацаненок, он старался по-английски говорить: "Дядя Гена, я мечтал поехать в Америку, но я не мечтал поехать в Америку на своем самолете", — смеется Фузайлов. — Представляете, он еще шутит! С чувством юмора пацан".

Тарасик хотел побывать в Америке, но не в качестве пациента

Как понятно со слов собеседника, американские тинейджеры ищут разные приключения, но вот на поезда не лазают. Геннадий Фузайлов справедливо замечает, что в Украине оградить от подрастающего поколения все железнодорожные станции колючей проволокой нереально. "Потому я всегда исхожу из точки зрения позитивного перефразирования, что любое повреждение, травму – легче предотвратить. Особенно повреждения высоким электрическим током. Для этого взрослым нужно говорить дома и в школах, и в других детских учреждениях об опасности нахождения в тех местах, где потенциально может быть высокое напряжение".

Пусть встречи с пожарными будут только такими - познавательными

Ожоговые травмы и шрамы остаются с человеком если и не на всю жизнь, то на десятилетия. Доктор, который прилагает силы и средства, чтобы спасти несовершеннолетних пациентов и улучшить им качество жизни после ожогов, когда кожа превращается в сплошные рубцы, напоминает, что профилактика трагедий не делается за один раз. "Родителям надо помнить такую важную вещь: когда ты воспитываешь своего ребенка, то порой 1000 раз говоришь ему одно и то же в разной форме, чтобы он это усвоил и беды не случилось". По словам американского гражданина, у них в школах постоянно проводят специальные уроки по технике безопасности и профилактике травм с участием пожарных, полицейских и медиков.

Дети должны знать, где таится опасность

Но ведь и в Украине есть такой предмет как ОБЖ — "Основы безопасности жизни". И в украинских школах спасатели ГСЧС и правоохранители приходят на занятия и проводят с детворой беседы, а еще приглашают на экскурсии в пожарную часть, рассказывая реальные случаи, знакомя с оборудованием, которое используют, выручая кого-нибудь из беды. Может, потому Фузайлову не каждую неделю звонят несчастные мамы?

Дети на экскурсии у спасателей ГСЧС

Общая цель всех взрослых — свести на нет гибель и травматизм несовершеннолетних от поражения током. Ну и, конечно, уберечь от "банальных" ожогов, когда мамы или другие родственники оставляют в зоне доступности малышей чашки с горячим чаем или кофе, кастрюли, только снятые с плиты, ванны с кипятком, включенные утюги, плитки, духовки и самые обычные спички…

P.S. Когда готовился этот материал, стало известно об очередной трагедии: 1 декабря в г. Буча Киевской области в реанимацию доставили 16-летнего парня с ожогами 80% тела. Желая сократить путь через железную дорогу, юноша решил перелезть через вагон поезда, но зацепился курткой за электрические провода, получил удар током и упал на землю.

