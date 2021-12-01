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"Потік свідомості": Кулеба відреагував на заяви Лукашенка про "російський" Крим

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Дмитро Кулеба
Дмитро Кулеба

Кулеба відреагував на слова Лукашенка та пригрозив відповіддю.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба дав коментар щодо заяв невизнаного світовою спільнотою президента Білорусі Олександра Лукашенка про "російський Крим".

Про це він заявив під час свого виступу перед журналістами у столиці Латвії Ризі, передає " Укрінформ ".

Кулеба назвав слова Лукашенка "потоком свідомості" та додав, що немає сенсу акцентувати увагу на його заяві.

Водночас він зазначив, що у разі, якщо Білорусь справді визнає Крим російським, то Україна "діятиме за повною програмою", а також, що такий крок сусідньої країни завдасть непоправної шкоди двостороннім відносинам.

"Крим це не те питання, де ми дозволяємо собі стриманість", — додав глава МЗС України.

Як повідомлялося раніше, Лукашенко під час інтерв’ю для росЗМІ заявив, що вважає Крим "російським" і має намір незабаром прилетіти туди разом із Володимиром Путіним.

Після цієї заяви до влади звернулися представники білоруської опозиції, які назвали ці слова "перевіркою на рішучість" та закликали Україну оголосити про офіційне невизнання Лукашенка президентом Білорусі.

Теги:
#Білорусь #Крим #МЗС #Олександр Лукашенко #Дмитро Кулеба
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