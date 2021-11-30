Опозиція Білорусі звернулася до керівництва України через висловлювання Лукашенка про Крим

Україні порадили, як треба відповісти на випад Лукашенка.

Білоруські опозиціонери звернулися до влади України після того, як невизнаний світовою спільнотою президент Олександр Лукашенко заявив про те, що Крим нібито "російський".

Звернення було оприлюднено у твіттері колишнього міністра культури Білорусі, а нині члена Координаційної ради країни та одного з лідерів опозиції Павла Латушка.

Під час свого виступу він поставив питання про те, ким в Україні вважають Лукашенка.

"Позиція демократичних сил Білорусі: Лукашенко — не президент і всі його заяви та рішення варто сприймати як юридично нікчемні", — сказав він.

Водночас він наголосив, що заяви Лукашенка так чи інакше матимуть наслідки.

"Ми переконані, що Україні настав час офіційно оголосити про невизнання Лукашенка президентом Білорусі", — сказав один з лідерів опозиції, а також закликав припинити будь-яку співпрацю з невизнаним президентом і запровадити жорсткі економічні санкції.

Заяву Лукашенка про Крим Латушко назвав "перевіркою керівництва України на рішучість".

Варто зазначити, що попри те, що заяви Лукашенка про Крим прозвучали ще вдень 30 листопада, станом на 20.45 ніякої публічної реакції МЗС України, міністра закордонних справ, президента чи прем’єра так і не було озвучено.

Як повідомлялося раніше, нещодавно про "російський Крим" заговорив і президент Болгарії Румен Радєв, проте тоді МЗС України зреагувало майже миттєво, а глава відомства Дмитро Кулеба виступив із досить жорсткою критикою.