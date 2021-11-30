Оппозиция Беларуси обратилась к руководству Украины из-за высказываний Лукашенко о Крыме
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Украине посоветовали, как надо ответить на выпад Лукашенко.
Белорусские оппозиционеры обратились к властям Украины после того, как непризнанный мировым сообществом президент Александр Лукашенко заявил о том, что Крым якобы "российский".
Обращение было обнародовано в твиттере бывшего министра культуры Беларуси, а ныне члена Координационного совета страны и одного из лидеров оппозиции Павла Латушко.
Во время своего выступления он задал вопрос о том, кем в Украине считают Лукашенко.
"Позиция демократичных сил Беларуси: Лукашенко — не президент и все его заявления и решения стоит воспринимать, как юридически ничтожные", — сказал он.
Вместе с тем он подчеркнул, что заявления Лукашенко так или иначе будут иметь последствия.
"Мы убеждены, что Украине пора официально объявить о непризнании Лукашенко президентом Беларуси", — сказал один из лидеров оппозиции и также призвал прекратить любое сотрудничество с непризнанным президентом и ввести жесткие экономические санкции.
Заявление Лукашенко о Крыме, Латушко назвал "проверкой руководства Украины на решительность".
Стоит отметить, что несмотря на то, что заявления Лукашенко о Крыме прозвучали еще днем 30 ноября, по состоянию на 20:45 никакой публичной реакции МИД Украины, министра иностранных дел, президента или премьера так и не было озвучено.
Как сообщалось ранее, недавно о "российском Крыме" заговорил и президент Болгарии Румен Радев, однако тогда МИД Украины среагировал почти мгновенно, а глава ведомства Дмитрий Кулеба выступил с довольно жесткой критикой.
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