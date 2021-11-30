Оппозиция Беларуси обратилась к руководству Украины из-за высказываний Лукашенко о Крыме

Украине посоветовали, как надо ответить на выпад Лукашенко.

Белорусские оппозиционеры обратились к властям Украины после того, как непризнанный мировым сообществом президент Александр Лукашенко заявил о том, что Крым якобы "российский".

Обращение было обнародовано в твиттере бывшего министра культуры Беларуси, а ныне члена Координационного совета страны и одного из лидеров оппозиции Павла Латушко.

Во время своего выступления он задал вопрос о том, кем в Украине считают Лукашенко.

"Позиция демократичных сил Беларуси: Лукашенко — не президент и все его заявления и решения стоит воспринимать, как юридически ничтожные", — сказал он.

Вместе с тем он подчеркнул, что заявления Лукашенко так или иначе будут иметь последствия.

"Мы убеждены, что Украине пора официально объявить о непризнании Лукашенко президентом Беларуси", — сказал один из лидеров оппозиции и также призвал прекратить любое сотрудничество с непризнанным президентом и ввести жесткие экономические санкции.

Заявление Лукашенко о Крыме, Латушко назвал "проверкой руководства Украины на решительность".

Стоит отметить, что несмотря на то, что заявления Лукашенко о Крыме прозвучали еще днем 30 ноября, по состоянию на 20:45 никакой публичной реакции МИД Украины, министра иностранных дел, президента или премьера так и не было озвучено.

Как сообщалось ранее, недавно о "российском Крыме" заговорил и президент Болгарии Румен Радев, однако тогда МИД Украины среагировал почти мгновенно, а глава ведомства Дмитрий Кулеба выступил с довольно жесткой критикой.