Укр

"Поток сознания": Кулеба отреагировал на заявления Лукашенко о "российском" Крыме

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
Дата публикации
Читати українською
Автор
79
Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба

Кулеба отреагировал на слова Лукашенко и пригрозил ответом.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба дал комментарий относительно заявлений непризнанного мировым сообществом президента Беларуси Александра Лукашенко о "российском Крыме".

Об этом он заявил во время своего выступления перед журналистами в столице Латвии Риге, передает "Укринформ".

Кулеба назвал слова Лукашенко "потоком сознания" и добавил, что нет смысла акцентировать внимание на его заявлении.

Вместе с тем он отметил, что в случае, если Беларусь действительно признает Крым российским, то Украина "будет действовать по полной программе", а также, что такой шаг соседней страны нанесет непоправимый ущерб двухсторонним отношениям.

"Крым это не тот вопрос, где мы позволяем себе сдержанность", — добавил глава МИД Украины.

Как сообщалось ранее, Лукашенко во время интервью для росСМИ заявил, что считает Крым "российским" и намерен в скором времени прилететь туда вместе с Владимиром Путиным.

После этого заявления к властям обратились представители белорусской оппозиции, которые назвали эти слова "проверкой на решительность" и призвали Украину объявить об официальном непризнании Лукашенко президентом Беларуси.

Теги:
#Беларусь #Крым #МИД #Александр Лукашенко #Дмитрий Кулеба
Президент Украины Владимир Зеленский
Политика
Выступление Зеленского – подготовка к внеочередным выборам: что было не так в словах президента
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Президент Украины Владимир Зеленский
Выступление Зеленского – подготовка к внеочередным выборам: что было не так в словах президента
Дата публикации
Категория
Народный депутат Роман Соха
На нардепа, ушедшего из "Слуги народа" к Разумкову, натравили НАБУ и хотят отобрать мандат
Дата публикации
Категория
Украинцам ограничили максимальную пенсию 19 340 гривнами
В Украине с 1 декабря – новые пенсии: кому и сколько будут платить
Дата публикации
Категория
В аварии грузовик практически не пострадал
Двое погибли, трое в больнице: грузовик столкнулся с микроавтобусом на Винничине (фото, видео)
Дата публикации
Категория
Утечка хлора в Одессе
Концентрация превышает норму в 89 раз: на предприятии в Одессе произошла утечка хлора (фото, видео)