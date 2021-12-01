"Поток сознания": Кулеба отреагировал на заявления Лукашенко о "российском" Крыме

Кулеба отреагировал на слова Лукашенко и пригрозил ответом.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба дал комментарий относительно заявлений непризнанного мировым сообществом президента Беларуси Александра Лукашенко о "российском Крыме".

Об этом он заявил во время своего выступления перед журналистами в столице Латвии Риге, передает "Укринформ".

Кулеба назвал слова Лукашенко "потоком сознания" и добавил, что нет смысла акцентировать внимание на его заявлении.

Вместе с тем он отметил, что в случае, если Беларусь действительно признает Крым российским, то Украина "будет действовать по полной программе", а также, что такой шаг соседней страны нанесет непоправимый ущерб двухсторонним отношениям.

"Крым это не тот вопрос, где мы позволяем себе сдержанность", — добавил глава МИД Украины.

Как сообщалось ранее, Лукашенко во время интервью для росСМИ заявил, что считает Крым "российским" и намерен в скором времени прилететь туда вместе с Владимиром Путиным.

После этого заявления к властям обратились представители белорусской оппозиции, которые назвали эти слова "проверкой на решительность" и призвали Украину объявить об официальном непризнании Лукашенко президентом Беларуси.