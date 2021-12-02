Число нових випадків зараження знову зросло, у лідери вирвався Київ: ситуація з COVID-19 в Україні на 2 грудня
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Кожен десятий виявлений випадок зараження "короною" у дитини
В Україні за середу, 1 грудня, зафіксовано 13 531 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19, що суттєво більше, ніж було добу раніше. При цьому серед нових виявлених випадків кожна десята — дитина (1346). Також заразилися 240 медпрацівників.
Відповідну інформацію опублікувало у четвер вранці Міністерство охорони здоров’я України.
Також за минулу добу в Україні:
- госпіталізовано – 3003 особи;
- летальних наслідків – 525;
- одужали – 23 535 осіб;
- вакциновано проти COVID-19210869 осіб (першу дозу отримали 74855 осіб, повністю імунізовані – 136014 осіб).
В абсолютні лідери за кількістю нових виявлених випадків вирвався Київ — 1418, за ним із великим відривом прямують Донецька (803), Житомирська (743) та Львівська (729) області.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 3 463 872 особи;
- одужало – 2 995 727 осіб;
- летальних наслідків – 87 057;
- щеплено 13543490 осіб, з них отримали дві дози — 11415141 чоловік.
Раніше глава МОЗ Віктор Ляшко заявив, що Україна готова роздати громадянам бустерну дозу вакцини, а в разі потреби провести повний курс ревакцинації.
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