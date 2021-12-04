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Понад 10% нових випадків COVID в Україні припало на Київ: ситуація з коронавірусом на 4 грудня

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Кількість смертей від коронавірусу трохи впала, порівняно з попередньою добою. Новина оновлена 04 грудня 2021, 08:23
Кількість смертей від коронавірусу трохи впала, порівняно з попередньою добою.

Регіоном-лідером за кількістю нових випадків столиця залишається вже кілька днів поспіль.

В Україні виявили 13 206 нових випадків інфікування коронавірусом. Серед них – 1196 дітей та 200 медпрацівників. Порівнюючи з попередньою добою, кількість хворих зменшилася на понад 500 осіб.

Про це свідчить статистика МОЗ, опублікована 4 грудня.

Крім загальної кількості захворюваності змінилися такі показники:

  • летальних наслідків — 436 (509 днем раніше)
  • госпіталізацій — 2 764 (2 992 напередодні)
  • одужань — 22765 (22893 на ранок п’ятниці).

Регіоном із найвищим рівнем добової захворюваності на "корону" став Київ (1588 випадків). Це приблизно 12% загальної кількості. На другому місці — Полтавська область із 924 хворих на день, на третій позиції — Одеська. Там зафіксували за добу 848 випадків.

Найменша кількість нових хворих у Херсонській області – 107 осіб.

Рівень смертності від коронавірусу найвищий в Україні на 4 грудня на Дніпропетровщині – 58 осіб. Найнижчий — у Херсонській області. Там хвороба забрала п’ять життів.

Раніше "Телеграф" писав для поширення африканського виду коронавірусу — штаму "Омікрон". Він передається від людини до людини швидше, як повідомляють вчені, та викликає ускладнення у невакцинованих.

Теги:
#Статистика #Міністерство охорони здоров'я #Коронавірус #Covid-19
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