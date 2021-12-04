Более 10% новых случаев COVID в Украине пришлось на Киев: ситуация с коронавирусом на 4 декабря

Регионом-лидером по количеству новых случаев столица остается уже несколько дней.

В Украине выявили 13 206 новых случаев инфицирования коронавирусом. Среди них — 1196 детей и 200 медработников. Сравнивая с предыдущими сутками, количество больных уменьшилось на более чем 500 человек.

Об этом свидетельствует статистика Минздрава, опубликованная 4 декабря.

Кроме общего количества заболеваемости изменились следующие показатели:

летальных исходов — 436 (509 днем ранее)

(509 днем ранее) госпитализаций — 2 764 (2 992 накануне)

(2 992 накануне) выздоровлений — 22 765 (22 893 на утро пятницы).

Регионом с наивысшим уровнем суточной заболеваемости "короной" стал Киев (1588 случаев). Это примерно 12% от общего количества. На втором месте — Полтавская область с 924 заболевших за день, на третьей позиции — Одесская. Там зафиксировали за сутки 848 случаев.

Наименьшее количество новых больных в Херсонской области — 107 человек.

Уровень смертности от коронавируса самый высокий в Украине на 4 декабря в Днепропетровской области — 58 человек. Наиболее низкий — в Херсонской области. Там болезнь унесла пять жизней.

Ранее "Телеграф" писал про распространение африканского варианта коронавируса — штамма "Омикрон". Он передается от человека к человеку быстрее, как сообщают ученые, и вызывает осложнения у невакцинированных.