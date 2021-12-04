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Білорусь звинуватила українських військових у "порушенні кордону": в Україні вже дали відповідь (відео)

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Порушення білоруського кордону за версією Мінська
Порушення білоруського кордону за версією Мінська

У Держприкордонній службі України прокоментували начебто появу вертольоту Мі-8 у повітряному просторі Білоруської республіки з боку України

Влада Білорусі звинуватила українських військових, які проводять навчання на українсько-білоруському кордоні, у "порушенні повітряного простору республіки".

Вказану інформацію у суботу, 4 грудня, оприлюднила пресслужба Державного прикордонного комітету республіки Білорусь, додавши відео нібито порушення кордону зі сторони України.

Згідно з версією білоруської сторони, в районі 12-ї години дня суботи на території пункту пропуску "Нова Рудня" представники Мозирського прикордонного загону зафіксували факт порушення повітряного простору республіки зі сторони української держави військовим гелікоптером Мі-8, який перетнув кордон на висоті 100 метрів та залетів на глибину близько 1 кілометра.

Натомість в Україні версію білоруської сторони заперечують.

Пресслужба Державної прикордонної служби України (ДПСУ) повідомила, що інформація білоруської сторони стосовно порушення повітряного простору українським військовим вертольотом Мі-8 з боку України не відповідає дійсності, зазначивши, що авіація активно використовується задля моніторингу кордону, а також проведення спецоперації "Полісся", але екіпажі повітряних суден порушень повітряного простору суміжної держави не допускали.

Нагадаємо, нещодавно невизнаний міжнародною спільнотою президентом Білорусі Олександр Лукашенко висловився про повномасштабну війну України та РФ, заявивши, що у разі вторгнення Росії в Україну вони осторонь не залишаться.

Теги:
#Україна #ДПСУ #Кордон 835 #Білорусь
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