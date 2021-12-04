Укр

Беларусь обвинила украинских военных в "нарушении границы": в Украине уже дали ответ (видео)

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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Нарушения белорусской границы по версии Минска Новость обновлена 04 декабря 2021, 20:16
Нарушения белорусской границы по версии Минска

В Госпограничной службе Украины прокомментировали якобы появление вертолета Ми-8 в воздушном пространстве Белорусской республики со стороны Украины

Власти Беларуси обвинили украинских военных, проводящих учения на украинско-белорусской границе, в "нарушении воздушного пространства республики".

Указанную информацию в субботу, 4 декабря, обнародовала пресс-служба Государственного пограничного комитета республики Беларусь, добавив видео якобы нарушения границы со стороны Украины.

Согласно версии белорусской стороны, в районе 12 часов дня субботы на территории пункта пропуска "Новая Рудня" представители Мозырского пограничного отряда зафиксировали факт нарушения воздушного пространства республики со стороны украинского государства военным вертолетом Ми-8, пересекшим границу на высоте 100 метров и залетел на глубину около 1 километра.

В Украине же версию белорусской стороны отрицают.

Прес-служба Государственной пограничной службы Украины (ГНСУ) сообщила, что информация белорусской стороны о нарушении воздушного пространства украинским военным вертолетом Ми-8 со стороны Украины не соответствует действительности, отметив, что авиация активно используется для мониторинга границы, а также проведения спецоперации "Полесье", но экипажи воздушных судов нарушений воздушного пространства сопредельного государства не допускали.

Напомним, недавно непризнанный международным сообществом президентом Беларуси Александр Лукашенко высказался о полномасштабной войне Украины и РФ, заявив, что в случае вторжения России в Украину они в стороне не останутся.

Теги:
#Украина #ГПСУ #Кордон 835 #Білорусь
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