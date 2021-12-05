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Понад 10% випадків захворюваності COVID-19 припадає на дітей: свіжа статистика

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Коронавірус у дітей Новина оновлена 05 грудня 2021, 08:31
Коронавірус у дітей

Антилідером добової захворюваності стала Київщина

В Україні станом на ранок неділі, 5 грудня, виявили 6 622 нових випадків захворювання коронавірусом. У порівнянні з даними попередньої доби, кількість хворих впала майже вдвічі. 

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я. 

Так, за добу в Україні зафіксували: 

  • 6 622 нових випадків (до цього за добу було 13 206)
  • 278 летальних випадків (436 днем раніше)
  • 2 926 госпіталізацій (2 764 напередодні)
  • 9 274 одужань (22 765 на ранок суботи).

Варто зазначити, що цієї доби серед хворих кожен десятий випадок припадав на дітей — захворіли 690 неповнолітніх. Серед медиків число хворих становить 68 осіб.

На першому місці по захворюваності коронавірусом опинилася Київська область — тут зафіксували 535 нових випадків. Київ, який кілька днів поспіль був у антилідерах, цього разу став другим з 515-ма новими випадками.

Також у п’ятірку регіонів з високим приростом захворюваності COVID-19 потрапили Одеська (440), Житомирська (361) та Дніпропетровська (360) області.

Найменше хворих було у Луганській області — 34 нових випадки коронавірусу.

За весь час пандемії в країні:

  • захворіли –3 497 477
  • одужали – 3 050 659
  • летальних випадків – 88 280

Нагадаємо, як повідомляв "Телеграф", до України наближається нова мутація коронавірусу під назвою "Омікрон" — про перші випадки заявила Румунія, а підтверджень нового штаму ще чекають у Росії.

Теги:
#Україна #МОЗ #Статистика #Коронавірус #Covid-19
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