Понад 10% випадків захворюваності COVID-19 припадає на дітей: свіжа статистика
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 32
Антилідером добової захворюваності стала Київщина
В Україні станом на ранок неділі, 5 грудня, виявили 6 622 нових випадків захворювання коронавірусом. У порівнянні з даними попередньої доби, кількість хворих впала майже вдвічі.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.
Так, за добу в Україні зафіксували:
- 6 622 нових випадків (до цього за добу було 13 206)
- 278 летальних випадків (436 днем раніше)
- 2 926 госпіталізацій (2 764 напередодні)
- 9 274 одужань (22 765 на ранок суботи).
Варто зазначити, що цієї доби серед хворих кожен десятий випадок припадав на дітей — захворіли 690 неповнолітніх. Серед медиків число хворих становить 68 осіб.
На першому місці по захворюваності коронавірусом опинилася Київська область — тут зафіксували 535 нових випадків. Київ, який кілька днів поспіль був у антилідерах, цього разу став другим з 515-ма новими випадками.
Також у п’ятірку регіонів з високим приростом захворюваності COVID-19 потрапили Одеська (440), Житомирська (361) та Дніпропетровська (360) області.
Найменше хворих було у Луганській області — 34 нових випадки коронавірусу.
За весь час пандемії в країні:
- захворіли –3 497 477
- одужали – 3 050 659
- летальних випадків – 88 280
Нагадаємо, як повідомляв "Телеграф", до України наближається нова мутація коронавірусу під назвою "Омікрон" — про перші випадки заявила Румунія, а підтверджень нового штаму ще чекають у Росії.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-