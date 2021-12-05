Укр

Более 10% случаев заболеваемости COVID-19 приходится на детей: свежая статистика

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Коронавирус у детей Новость обновлена 05 декабря 2021, 08:31
Коронавирус у детей

Антилидером суточной заболеваемости стала Киевская область

В Украине по состоянию на утро воскресенья, 5 декабря, выявили 6 622 новых случаев заболевания коронавирусом. По сравнению с данными предыдущих суток количество больных упало почти вдвое.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Так, за сутки в Украине зафиксировали:

  • 6 622 новых случаев (до этого за сутки было 13 206)
  • 278 летальных исходов (436 днем ранее)
  • 2 926 госпитализаций (2 764 накануне)
  • 9 274 выздоровлений (22765 на утро субботы).

Стоит отметить, что за эти сутки среди больных каждый десятый случай приходился на детей — заболели 690 несовершеннолетних. Среди медиков число заболевших составляет 68 человек.

На первом месте по заболеваемости коронавирусом оказалась Киевская область — здесь зафиксировали 535 новых случаев. Киев, несколько дней подряд находившийся в антилидерах, на этот раз стал вторым с 515 новыми случаями.

Также в пятерку регионов с высоким приростом заболеваемости COVID-19 попали Одесская (440), Житомирская (361) и Днепропетровская (360) области.

Меньше всего больных было в Луганской области — 34 новых случая коронавируса.

За все время пандемии в стране:

  • заболели –3 497 477
  • поправились – 3 050 659
  • летальных исходов – 88 280

Напомним, как сообщал "Телеграф", к Украине приближается новая мутация коронавируса под названием "Омикрон" — о первых случаях заявила Румыния, а подтверждений нового штамма еще ждут в России.

Теги:
#Украина #Минздрав #Статистика #Коронавирус #Covid-19
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