Более 10% случаев заболеваемости COVID-19 приходится на детей: свежая статистика
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Антилидером суточной заболеваемости стала Киевская область
В Украине по состоянию на утро воскресенья, 5 декабря, выявили 6 622 новых случаев заболевания коронавирусом. По сравнению с данными предыдущих суток количество больных упало почти вдвое.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
Так, за сутки в Украине зафиксировали:
- 6 622 новых случаев (до этого за сутки было 13 206)
- 278 летальных исходов (436 днем ранее)
- 2 926 госпитализаций (2 764 накануне)
- 9 274 выздоровлений (22765 на утро субботы).
Стоит отметить, что за эти сутки среди больных каждый десятый случай приходился на детей — заболели 690 несовершеннолетних. Среди медиков число заболевших составляет 68 человек.
На первом месте по заболеваемости коронавирусом оказалась Киевская область — здесь зафиксировали 535 новых случаев. Киев, несколько дней подряд находившийся в антилидерах, на этот раз стал вторым с 515 новыми случаями.
Также в пятерку регионов с высоким приростом заболеваемости COVID-19 попали Одесская (440), Житомирская (361) и Днепропетровская (360) области.
Меньше всего больных было в Луганской области — 34 новых случая коронавируса.
За все время пандемии в стране:
- заболели –3 497 477
- поправились – 3 050 659
- летальных исходов – 88 280
Напомним, как сообщал "Телеграф", к Украине приближается новая мутация коронавируса под названием "Омикрон" — о первых случаях заявила Румыния, а подтверждений нового штамма еще ждут в России.
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