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Київ та вісім областей покидають "червону зону": список

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Карантин Новина оновлена 06 грудня 2021, 16:16
Карантин

Пом’якшення карантину відбудеться вже в ніч проти вівторка.

У зв’язку з деяким покращенням епідемічної ситуації з поширенням коронавірусу в Україні, низка регіонів перестали відповідати показникам "червоної зони". Через це під час засідання Комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) було прийнято рішення перевести їх у "жовту зону".

Про це повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов у своєму телеграм-каналі.

Вказані нижче регіони покинуть "червону зону" вже з півночі 7 грудня.

Мова йде про:

  • Донецьку область;
  • Дніпропетровську область;
  • Івано-Франківську область;
  • Луганську область;
  • Львівську область;
  • Одеську область;
  • Рівненську область;
  • Херсонську область;
  • місто Київ.

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Таким чином, з вівторка ці області почнуть жити за правилами "жовтої зони". Втім, варто нагадати, що з 6 грудня до правил карантину в таких областях було внесено зміни, які здебільшого торкнулися громадян, які не отримали жодної дози вакцини від коронавірусу або отримали лише одну з двох.

Зокрема, тепер у так званого "жовтого" сертифікату вакцинації, який свідчить про отримання першої дози, сильно скоротиться термін придатності, який становитиме лише 30 днів проти 120 раніше.

Рекомендація ВООЗ для населення у зв’язку з пандемією COVID-19

Також будуть жорсткішими правила перевірки "ковідних" документів у громадських закладах, а також підвищаться вимоги до вакцинації їхніх співробітників.

Теги:
#Коронавірус #Covid-19 #Олег Немчінов
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