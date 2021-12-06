Київ та вісім областей покидають "червону зону": список

Пом’якшення карантину відбудеться вже в ніч проти вівторка.

У зв’язку з деяким покращенням епідемічної ситуації з поширенням коронавірусу в Україні, низка регіонів перестали відповідати показникам "червоної зони". Через це під час засідання Комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) було прийнято рішення перевести їх у "жовту зону".

Про це повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов у своєму телеграм-каналі.

Вказані нижче регіони покинуть "червону зону" вже з півночі 7 грудня.

Мова йде про:

Донецьку область;

Дніпропетровську область;

Івано-Франківську область;

Луганську область;

Львівську область;

Одеську область;

Рівненську область;

Херсонську область;

місто Київ.

Таким чином, з вівторка ці області почнуть жити за правилами "жовтої зони". Втім, варто нагадати, що з 6 грудня до правил карантину в таких областях було внесено зміни, які здебільшого торкнулися громадян, які не отримали жодної дози вакцини від коронавірусу або отримали лише одну з двох.

Зокрема, тепер у так званого "жовтого" сертифікату вакцинації, який свідчить про отримання першої дози, сильно скоротиться термін придатності, який становитиме лише 30 днів проти 120 раніше.

Також будуть жорсткішими правила перевірки "ковідних" документів у громадських закладах, а також підвищаться вимоги до вакцинації їхніх співробітників.