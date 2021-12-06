Київ та вісім областей покидають "червону зону": список
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Пом’якшення карантину відбудеться вже в ніч проти вівторка.
У зв’язку з деяким покращенням епідемічної ситуації з поширенням коронавірусу в Україні, низка регіонів перестали відповідати показникам "червоної зони". Через це під час засідання Комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) було прийнято рішення перевести їх у "жовту зону".
Про це повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов у своєму телеграм-каналі.
Вказані нижче регіони покинуть "червону зону" вже з півночі 7 грудня.
Мова йде про:
- Донецьку область;
- Дніпропетровську область;
- Івано-Франківську область;
- Луганську область;
- Львівську область;
- Одеську область;
- Рівненську область;
- Херсонську область;
- місто Київ.
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Таким чином, з вівторка ці області почнуть жити за правилами "жовтої зони". Втім, варто нагадати, що з 6 грудня до правил карантину в таких областях було внесено зміни, які здебільшого торкнулися громадян, які не отримали жодної дози вакцини від коронавірусу або отримали лише одну з двох.
Зокрема, тепер у так званого "жовтого" сертифікату вакцинації, який свідчить про отримання першої дози, сильно скоротиться термін придатності, який становитиме лише 30 днів проти 120 раніше.
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Також будуть жорсткішими правила перевірки "ковідних" документів у громадських закладах, а також підвищаться вимоги до вакцинації їхніх співробітників.
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