Киев и восемь областей покидают "красную зону": список

Смягчение карантина произойдет уже в ночь на вторник.

В связи с некоторым улучшением эпидемической ситуации с распространением коронавируса в Украине, ряд регионов перестали соответствовать показателям "красной зоны". Из-за этого во время заседания Комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям (ТЭБ и ЧС) было принято перевести их в "желтую зону".

Об этом сообщил министр Кабмина Олег Немчинов в своем телеграм-канале.

Указанные ниже регионы покинут "красную зону" уже с полуночи 7 декабря.

Речь идет о:

Донецкой области;

Днепропетровской области;

Ивано-Франковской области;

Луганской области;

Львовской области;

Одесской области;

Ровенской области;

Херсонской области;

города Киев.

Таким образом со вторника эти области начнут жить по правилам "желтой зоны". Впрочем, стоит напомнить, что с 6 декабря в правила карантина в таких областях были внесены изменения, которые в основном затронули граждан, не получивших ни одной дозы вакцины от коронавируса или получивших лишь одну из двух.

В частности, теперь у так называемого "желтого" сертификата вакцинации, который свидетельствует о получении первой дозы, сильно сократится срок годности и будет составлять лишь 30 дней против 120 ранее.

Также будут ужесточены правила проверки "ковидных" документов в общественных заведениях, а также повысятся требования к вакцинации их сотрудников.