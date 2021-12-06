Киев и восемь областей покидают "красную зону": список
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Смягчение карантина произойдет уже в ночь на вторник.
В связи с некоторым улучшением эпидемической ситуации с распространением коронавируса в Украине, ряд регионов перестали соответствовать показателям "красной зоны". Из-за этого во время заседания Комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям (ТЭБ и ЧС) было принято перевести их в "желтую зону".
Об этом сообщил министр Кабмина Олег Немчинов в своем телеграм-канале.
Указанные ниже регионы покинут "красную зону" уже с полуночи 7 декабря.
Речь идет о:
- Донецкой области;
- Днепропетровской области;
- Ивано-Франковской области;
- Луганской области;
- Львовской области;
- Одесской области;
- Ровенской области;
- Херсонской области;
- города Киев.
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Таким образом со вторника эти области начнут жить по правилам "желтой зоны". Впрочем, стоит напомнить, что с 6 декабря в правила карантина в таких областях были внесены изменения, которые в основном затронули граждан, не получивших ни одной дозы вакцины от коронавируса или получивших лишь одну из двух.
В частности, теперь у так называемого "желтого" сертификата вакцинации, который свидетельствует о получении первой дозы, сильно сократится срок годности и будет составлять лишь 30 дней против 120 ранее.
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Также будут ужесточены правила проверки "ковидных" документов в общественных заведениях, а также повысятся требования к вакцинации их сотрудников.
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