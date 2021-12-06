Укр

Киев и восемь областей покидают "красную зону": список

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Карантин Новость обновлена 06 декабря 2021, 16:16
Карантин

Смягчение карантина произойдет уже в ночь на вторник.

В связи с некоторым улучшением эпидемической ситуации с распространением коронавируса в Украине, ряд регионов перестали соответствовать показателям "красной зоны". Из-за этого во время заседания Комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям (ТЭБ и ЧС) было принято перевести их в "желтую зону".

Об этом сообщил министр Кабмина Олег Немчинов в своем телеграм-канале.

Указанные ниже регионы покинут "красную зону" уже с полуночи 7 декабря.

Речь идет о:

  • Донецкой области;
  • Днепропетровской области;
  • Ивано-Франковской области;
  • Луганской области;
  • Львовской области;
  • Одесской области;
  • Ровенской области;
  • Херсонской области;
  • города Киев.

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Таким образом со вторника эти области начнут жить по правилам "желтой зоны". Впрочем, стоит напомнить, что с 6 декабря в правила карантина в таких областях были внесены изменения, которые в основном затронули граждан, не получивших ни одной дозы вакцины от коронавируса или получивших лишь одну из двух.

В частности, теперь у так называемого "желтого" сертификата вакцинации, который свидетельствует о получении первой дозы, сильно сократится срок годности и будет составлять лишь 30 дней против 120 ранее.

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Также будут ужесточены правила проверки "ковидных" документов в общественных заведениях, а также повысятся требования к вакцинации их сотрудников.

Теги:
#Коронавирус #Covid-19 #Олег Немчинов
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