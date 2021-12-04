В шаге от "желтой зоны": в каких регионах Украины наблюдается положительная динамика COVID-19

В списке Киев и еще шесть областей.

Министерство здравоохранения Украины накануне анонсировало изменения в карантинные правила для "желтой" зоны по распространению COVID-19. В настоящее время в стране лишь четыре области соответствуют ее критериям, однако вскоре ситуация может измениться.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Минздрава.

Как известно, цвет карантинной зоны определяется по ряду факторов, среди которых загруженность больничных коек, охват населения тестированием, количество новых случаев инфицирования и новых госпитализаций.

По этим критериям в шаге от выхода из "красной" зоны находятся несколько регионов Украины, среди которых:

город Киев;

Днепропетровская область;

Луганская область;

Львовская область;

Одесская область;

Ровенская область;

Херсонская область;

По состоянию на утро 4 декабря в Украине в "желтой" зоне находятся:

Кировоградская область;

Тернопольская область;

Харьковская область;

Черновицкая область;

Закарпатская и Полтавская области находятся в "оранжевой" зоне. Остальным же регионам, судя по всему, скорый выход из "красной" зоны пока не светит.

Карантин в Украине

Как сообщалось ранее, в Украине на утро субботы, 4 декабря, было выявлено более 13 тысяч новых случаев коронавирусной инфекции. При этом в лидерах по новым случаям, как и прежде, остается Киев.