Вселенський Патріарх розповів, що його найбільше вражає в Україні

Злість Москви на Україну цілком зрозуміла, і питання релігії тут теж важливе, вважає священнослужитель

В Україні найбільш вражаючим є віра та повага громадян, а також бажання влади співпрацювати з автокефальною церквою.

Такими спостереженнями після літнього візиту до України поділився із журналістами LB.UA Вселенський Патріарх Варфоломій.

За його словами, під час зустрічей із нашими співвітчизниками він незмінно отримував подяку за вручення Томоса. Найбільше його вітали під час служби, котра проходила перед Києво-Софійським собором.

Також йому сподобалося, що ПЦУ готова співпрацювати з державою. При цьому влада веде гідний діалог і готова підтримувати віруючих громадян.

На цьому фоні, вважає Патріарх, ще більш показовим є множинний перехід громад від Московського патріархату до автокефальної церкви України.

"Звичайно, це бачить Москва, її це ще більше злить, — зазначив Патріарх Варфоломій . — В результаті, на мене виливають ще більше бруду. Але це не страшно. Нехай таким чином вони заспокоються".

Таке ставлення священнослужителя до представників Росії не дивує. Як повідомляв "Телеграф", Варфоломій узагалі вважає, що саме в Московському патріархаті знаходяться розкольники, хоча вони і намагаються переконати весь світ у протилежному.

При цьому конфлікти між представниками ПЦУ та УПЦ в Україні все одно продовжуються. Наприклад, наприкінці листопада стало відомо про бійку представників різних парафій у селі під Києвом.