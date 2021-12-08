Вселенский Патриарх рассказал, что его больше всего поражает в Украине

Злость Москвы на Украину вполне оправдана, и вопрос религии здесь тоже важен, считает священнослужитель

В Украине наиболее поражающим является вера и уважение граждан, а также желание властей сотрудничать с автокефальной церковью.

Такими впечатлениями от летнего визита в Украину поделился с журналистами LB.UA Вселенский Патриарх Варфоломей.

По его словам, при встрече с нашими соотечественниками он неизменно получал благодарность за вручение Томоса. Больше всего приветствовали во время службы, которая проходила перед Киево-Софийским собором.

Также ему понравилось то, что ПЦУ готова сотрудничать с государством. При этом власть ведет достойный диалог и готова поддерживать верующих граждан.

На этом фоне, считает Патриарх, еще более показательным является множественный переход общин от Московского патриархата к автокефальной церкви Украины.

"Конечно, это видит Москва, ее это еще больше злит, — отметил Патриарх Варфоломей. — В результате, на меня выливают еще больше грязи. Но это не страшно. Пусть в таком случае они успокоятся".

Такое отношение священнослужителя к представителям России не удивительно. Как сообщал "Телеграф", Варфоломей и вовсе считает, что именно в Московском патриархате находятся раскольники, хотя они и пытаются убедить весь мир в обратном.

При этом конфликты между представители ПЦУ и УПЦ в Украине все равно продолжаются. К примеру, в конце ноября стало известно о драке представителей разных приходов в селе под Киевом.