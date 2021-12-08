Кількість госпіталізацій збільшилася більш ніж удвічі: статистика коронавірусу на 8 грудня

Напруженою ситуація залишається у Донецькій області — регіон у трійці найбільш схильних до "корони".

В Україні продовжується тенденція до зниження кількості нових випадків коронавірусу, але медики все ще фіксують тисячі нових випадків. На ранок середи виявили 9371 зараження за минулу добу. Серед них 809 неповнолітніх та 175 медиків.

Про це повідомляє статистика МОЗ.

Також за минулий вівторок:

госпіталізованих — 2998 (днем раніше — 1349);

одужали від коронавірусу — 26 804 (за минулу добу — 22 878);

летальних випадків — 450 (напередодні — 467 осіб).

Також у міністерстві прозвітували про вакцинацію — 199 765 осіб за добу, а загалом кількість щеплених від коронавірусу перевищує 12 млн.

Лідерство з кількості нових випадків коронавірусу утримує Київ — 1519 інфікувань. Трохи менше хворих у Донецькій та Полтавській областях – по 723 та 705 осіб.

Рівень смертності найвищий у Донецькій області – 56 випадків. Найменше від коронавірусу вмирали на Тернопільщині та Чернігівщині – по 6 людей.

Раніше "Телеграф" писав про посилення правил карантину в "жовтій зоні" за коронавірусом. Журналісти провели експеримент, чи вплинули зміни на шопінг у великих містах.