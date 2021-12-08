Количество госпитализаций увеличилось более чем вдвое: статистика коронавируса на 8 декабря

Напряженной ситуация остается в Донецкой области — регион в тройке наиболее подверженных "короне".

В Украине продолжается тенденция к снижению количества новых случаев коронавируса, но медики все еще фиксируют тысячи новых случаев. На утро среды выявили 9 371 заражение за минувшие сутки. Среди них 809 несовершеннолетних и 175 медиков.

Об этом сообщает статистика Минздрава.

Также за прошедший вторник:

госпитализированных — 2 998 (днем ранее — 1349);

выздоровевших от коронавируса — 26 804 (за минувшие сутки — 22878);

летальных случаев — 450 (накануне — 467 человек).

Также в министерстве отчитались о вакцинации — 199 765 человек за сутки, а в общем число привитых от коронавируса превышает 12 млн.

Лидерство по количеству новых случаев коронавируса удерживает Киев — 1519 инфицирований. Чуть меньше заболевших в Донецкой и Полтавской областях — по 723 и 705 человек.

Уровень смертности наиболее высок в Донецкой области — 56 случаев. Меньше всего от коронавируса умирали на Тернопольщине и Черниговщине — по 6 человек.

Ранее "Телеграф" писал про усиление правил карантина в "желтой зоне" по коронавирусу. Журналисты провели эксперимент — повлияли ли изменения на шопинг в крупных городах.