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Смертность увеличилась почти вдвое: статистика коронавируса в Украине на 7 декабря

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Коронавирус в Украине Новость обновлена 07 декабря 2021, 08:44
Коронавирус в Украине

Самый высокий уровень смертности – на Запорожье. По заражению первенство в столице.

Количество новых инфицирований коронавирусом в Украине, которое после выходных традиционно снизилось, снова выросло почти вдвое. Зафиксировали 8655 случаев за минувшие сутки против 4478 накануне. Среди них 716 детей и 200 медработников.

Об этом сообщает Минздрав Украины.

Также за понедельник:

  • госпитализированных — 1349 (днем ранее — 1660 человек);
  • выздоровевших от коронавируса — 22878 (накануне — 9082 человека);
  • летальных случаев — 467 (за минувшие сутки — 239 человек).

Высокий уровень заражения COVID-19 сохраняется в столице Украины — там зафиксировали 1270 случаев. В лидерах также Полтавская и Донецкая области с 716 и 689 зараженных граждан соответственно.

Меньше всего новых случаев — в Херсонской области (33).

Смертность в Украине от коронавируса максимальная в Запорожской области (44), а минимальная — в Черновицкой (3).

Ранее "Телеграф" писал, что часть Украины вышла из красной зоны, среди регионов с ослаблением карантина — как аутсайдеры, так и лидеры коронавирусной статистики вторника. Кроме того, у столицы и восьми областей, пополнивших перечень "желтых", правила ослабятся лишь частично — в этой карантинной зоне с 6 декабря действуют более жесткие правила.

Теги:
#Украина #Статистика #Коронавирус #Covid-19
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