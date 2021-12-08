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Більше не "олігарх"? Коломойський покинув наглядову раду "1+1"

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
Дата публікації
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Ігор Коломойський Новина оновлена 08 грудня 2021, 19:34
Ігор Коломойський

Відомий бізнесмен, як і раніше, є бенефіціарним власником медіа

У середу, 8 грудня, телеканал "1+1" змінив склад Наглядової ради медіа. Зокрема, із її членів вийшов бізнесмен Ігор Коломойський.

Таку інформацію повідомляє "Детектор медіа", посилаючись на пресслужбу каналу.

Як пояснюють представники "1+1", про своє бажання покинути Наглядову раду Ігор Коломойський заявив ще у травні 2021 року. Навесні бізнесмен подав відповідну заяву.

Цей документ було розглянуто під час спеціальних загальних зборів Наглядової ради аж у вересні. При цьому пропозицію Коломойського підтримали, що і зафіксували у спеціальному протоколі.

Через місяць нові документи на переоформлення всіх ліцензій (а їх п’ять — ред.) були подані регулятору, яким є Національна рада України з питань телебачення та радіомовлення.

Остаточна ж перереєстрація відбулася лише 8 грудня. При цьому Ігор Коломойський, як і раніше, залишається бенефіціарним власником телеканалу.

У прес-службі "1+1" також заявили, що структура власності медіа залишилася без змін.

Деякі українці вже припустили, що на такий крок Коломойський міг піти через закон про деолігархізацію. Як відомо, однією з вимог документа є відсутність медіа у власності людини, яка може бути визнана олігархом.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які стосунки президент Володимир Зеленський має із Ігорем Коломойським. За словами політика, вже близько двох років про жодні "союзницькі розмови" немає й мови.

Теги:
#Телеканал #1 + 1 #Бізнесмен #Ігор Коломойський #Наглядова рада
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