Больше не "олигарх"? Коломойский покинул набсовет "1+1"

Одиозный бизнесмен по-прежнему является бенефициарным владельцем медиа

В среду, 8 декабря, у телеканала "1+1" сменился состав Наблюдательного совета медиа. В частности, из его членов вышел бизнесмен Игорь Коломойский.

Такую информацию передает "Детектор медиа", ссылаясь на пресс-службу канала.

Как объясняют представители "1+1", о своем желании покинуть Набсовет Игорь Коломойский заявил еще в мае 2021 года. Бизнесмен подал соответствующее заявление.

Этот документ был рассмотрен во время специальных общих сборов Набсовета аж в сентябре. При этом предложение Коломойского поддержали, что зафиксировали в специальном протоколе.

Спустя месяц новые документы на переоформление всех лицензий (а их таких пять — ред.) были поданы регулятору, которым является Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Окончательная же перерегистрация произошла лишь 8 декабря. При этом Игорь Коломойский по-прежнему остается бенефициарным владельцем телеканала.

В пресс-службе "1+1" также заявили, что структура собственности медиа осталась без изменений.

Некоторые украинцы уже предположили, что на подобный шаг Коломойский мог пойти из-за закона о деолигархизации. Как известно, одним из требований документа является отсутствие медиа во владении человека, который может быть признан олигархом.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие отношения президент Владимир Зеленский имеет с Игорем Коломойским. По словам политика, уже около двух лет ни о каких "союзнических разговорах" нет и речи.