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Госпіталізованих удвічі більше ніж напередодні: статистика коронавірусу в Україні на 15 грудня

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
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Пацієнтів у лікарнях стає менше Новина оновлена 15 грудня 2021, 08:29
Пацієнтів у лікарнях стає менше

Лідером із захворюваності став Київ.

Рівень виявлення хворих на коронавірус залишається високим. Таку тенденцію можна побачити, спираючись на кількість недужих. На ранок середи медики відзвітували про 8 109 випадків "корони", тоді як напередодні їх було більш ніж на 800 менше. Серед виявлених інфікувань — 707 дітей та 182 медпрацівники.

Про це повідомляє статистика МОЗ.

За добу в Україні:

  • госпіталізували – 2 280 осіб (напередодні – 1123);
  • летальних наслідків — 356 (днем раніше — 387);
  • одужали — 26 307 осіб (минулої доби — 27 130).

У розрізі регіонів лідером із виявлення COVID-19 залишається Київ – 1247 нових випадків. У ТОПі також Полтавська та Запорізька області з 568 та 456 заражень відповідно.

Найвищий рівень смертності від коронавірусу на Дніпропетровщині — 29 людей не впоралися із хворобою.

Раніше "Телеграф" писав, що експерти пророкують Україні нову хвилю коронавірусу. Її оцінюють як менш масштабну, ніж осінню. Факторами ризику є новорічні святкування та штам "Омікрон", який наближається до країни.

Теги:
#Україна #Статистика #Коронавірус #Covid-19
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