Зимові канікули в Україні: скільки відпочиватимуть діти та в яких регіонах їх перенесли

Для новорічних канікул школи обирають два основних періоди, але є й відмінності.

В Україні незабаром розпочнуться зимові канікули. У частині регіонів вони стартують після католицького Різдва, а в деяких містах розпочнуться в останній день старого року.

"Телеграф" зібрав основні дані про зимові канікули в областях України.

Офіційні рекомендації

Міносвіти рекомендувало проведення канікул з 25 грудня 2021 року по 9 січня 2022 року включно. Але у багатьох містах та школах України самостійно визначатимуть дати відпочинку – це дозволяється.

Канікули у рамках рекомендацій МОН

Київські школярі, які менш ніж місяць тому повернулися за парти, вже можуть готуватися до канікул. У столиці вирішили провести зимовий відпочинок у рамках рекомендацій Міносвіти. Як запевняють у КМДА, причин переносити канікули немає та всі 425 шкіл працюють у нормальному режимі.

У Харкові, попри плани розпочати канікули пізніше, було ухвалено рішення про дотримання порад Міносвіти. Останнім навчальним днем стане 24 грудня.

Аналогічно підуть на канікули та запорізькі школярі. Вийти на навчання їм потрібно 10 січня. Подібні рішення також ухвалили у Рівному та на Волині. Зазначимо, що датою початку канікул у Волинській області вважають 28 грудня, а їй передують три вихідні дні.

Не за графіком

Нестандартні канікули чекають на школярів у деяких містах. Так, у Житомирі відпочинок запланований з 31 грудня 2021 року по 16 січня 2022 року.

У Хмельницькому період канікул, рекомендований МОН, скоротили. Школярі підуть на відпочинок із 30 грудня по 9 січня.

У Кременчуці Полтавської області школярі навчатимуться до 31 грудня, а на навчання вийдуть у понеділок, 17 січня.

Раніше "Телеграф" писав про продовження періоду карантину через коронавірус в Україні до кінця березня — частина обмежень стосується роботи закладів освіти.