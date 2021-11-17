Дистанційка закінчилася: у Києві та Львові школярів повертають за парти

Серед школярів знизився рівень захворюваності на коронавірус.

Київські школярі повертаються за парти з найближчого понеділка, 22 листопада. Тиждень до цього учні всіх класів перебували на дистанційному навчанні. Очні заняття відновлять для всіх вікових груп учнів.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Раніше в КМДА заявляли, що заняття відновлять у разі спаду захворюваності серед дітей шкільного віку, у цьому питанні відзначили позитивну динаміку. Також повідомили, що вакциновані понад 95% педагогів.

За парти повернуться також і школярі Львівщини – таке рішення ухвалила обласна комісія з надзвичайних ситуацій. Міра стосується учнів середньої та старшої школи. Нагадаємо, в обласному центрі молодшокласники навчаються очно вже кілька днів.

Зазначимо, що проти дистанційної освіти вже висловлювалися на найвищому рівні. Так, омбудсмен із прав людини Людмила Денісова запропонувала вивести українські школи з переліку організацій, які закриваються через коронавірус. Вона вважає, що для дітей корисніше навчатися у школі, з дотриманням заходів безпеки.

Раніше "Телеграф" писав, що вчителів-антивакцинаторів усувають від роботи. Це стало приводом для деяких із них звертатися до юристів та заявити про готовність йти до суду.