Дистанционка закончилась: в Киеве и Львове школьников возвращают за парты

Среди школьников снизился уровень заболеваемости коронавирусом.

Киевские школьники возвращаются за парты с ближайшего понедельника, 22 ноября. Неделю до этого ученики всех классов находились на дистанционном обучении. Очные занятия восстановят для всех возрастов учащихся.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Ранее в КГГА заявляли, что занятия возобновят при спаде заболеваемости среди детей школьного возраста, в этом вопросе отметили позитивную динамику. Также сообщили, что вакцинированы более 95% педагогов.

За парты вернутся также и школьники Львовщины — такое решение приняла областная комиссия по чрезвычайным ситуациям. Мера касается учеников средней и старшей школы. Напомним, в областном центре младшеклассники учатся очно уже несколько дней.

Отметим, что против дистанционного образования уже высказывались на высшем уровне. Так, омбудсмен по правам человека Людмила Денисова предложила вывести украинские школы из перечня организаций, которые закрываются из-за коронавируса. Она считает, что для детей полезнее учиться в школе, с соблюдением мер безопасности.

Ранее "Телеграф" писал, что учителей-антивакцинаторов отстраняют от работы. Это стало поводом для некоторых из них обращаться к юристам и заявить о готовности идти в суд.