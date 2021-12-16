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Зимние каникулы в Украине: сколько будут отдыхать дети и в каких регионах их перенесли

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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В среднем школьники будут отдыхать две недели Новость обновлена 16 декабря 2021, 09:43
В среднем школьники будут отдыхать две недели

Для новогодних каникул школы выбирают два основных периода, но есть и отличия.

В Украине в скором времени начнутся зимние каникулы. В части регионов они стартуют после католического Рождества, а в некоторых городах начнутся в последний день старого года.

"Телеграф" собрал основные данные о зимних каникулах в областях Украины.

Официальные рекомендации

Минобразования рекомендовало проведение каникул с 25 декабря 2021 года по 9 января 2022 включительно. Но во многих городах и школах Украины самостоятельно будут определять даты отдыха — это разрешается.

Каникулы в рамках рекомендаций МОН

Киевские школьники, которые менее месяца назад вернулись за парты, уже могут готовиться к каникулам. В столице решили зимний отдых проводить в рамках рекомендаций Минобразования. Как уверяют в КГГА, причин переносить каникулы нет и все 425 школ работают в нормальном режиме.

В Харькове, несмотря на планы начать каникулы позже, было принято решение о следовании советам Минобразования. Последним учебным днем станет 24 декабря.

Аналогично уйдут на каникулы и запорожские школьники. Выйти на учебу им нужно будет 10 января. Подобные решения также приняли в Ровно и на Волыни. Отметим, что датой начала каникул в Волынской области считают 28 декабря, а ей предшествуют три выходных дня.

Не по графику

Нестандартные каникулы ждут школьников в некоторых городах. Так, в Житомире отдых запланирован с 31 декабря 2021 по 16 января 2022 года.

В Хмельницком период каникул, рекомендованный МОН, сократили. Школьники уйдут на отдых с 30 декабря по 9 января.

В Кременчуге Полтавской области школьники будут учиться до 31 декабря, а на учебу выйдут в понедельник, 17 января.

Ранее "Телеграф" писал про продление периода карантина по коронавирусу в Украине до конца марта — часть ограничений касается работы заведений образования.

Теги:
#Украина #Школа #Каникулы #Зимние каникулы
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