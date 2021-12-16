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Скандальний ексглава ГУР Міноборони Бурба покинув лави ЗСУ

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Василь Бурба Новина оновлена 16 грудня 2021, 22:20
Василь Бурба

Колишній глава ГУР МО звільнився із ЗСУ.

Колишній начальник Головного управління розвідки Міноборони України Василь Бурба покинув лав військовослужбовців.

Про це він повідомив у коментарі Українській правді.

Бурба зазначив, що рапорт про звільнення він написав ще у вересні, проте тодішній міністр оборони Андрій Таран підписувати його відмовився.

Після того, як у Міноборони змінився керівник ексглава ГУР МО, написав ще один рапорт і 15 грудня нинішній міністр Олексій Резніков задовольнив його прохання.

Бурба очолював Головне управління розвідки з жовтня 2016 до вересня 2020 року і саме під його керівництвом проходила підготовка до затримання бойовиків ПВК "Вагнера".

Як повідомлялося раніше, затримання "вагнерівців" сталося 29 червня 2020 року, проте не у Києві, як планувалося спочатку, а у Мінську. Сталося це після того, як Бурба та заступник голови СБУ Руслан Баранецький поговорили з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком, який порадив відкласти реалізацію фінальної частини операції.

В результаті інформація потрапила до рук білоруських силовиків, після чого їх затримали співробітники КДБ.

Сам же Єрмак пізніше заявив, що не давав розвідникам вказівки скасовувати операцію, оскільки це не входить до його повноважень.

Теги:
#Міноборони #ЗСУ #Василь Бурба
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