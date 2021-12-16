Укр

Скандальный экс-глава ГУР Минобороны Бурба покинул ряды ВСУ

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Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Василий Бурба
Василий Бурба

Бывший глава ГУР МО уволился из ВСУ.

Бывший начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Василий Бурба покинул ряды военнослужащих.

Об этом он сообщил в комментарии Украинской правде.

Бурба указал, что рапорт об увольнении он написал еще в сентябре, однако тогдашний министр обороны Андрей Таран подписывать его отказался.

После того как у Минобороны сменился руководитель экс-глава ГУР МО написал еще один рапорт и 15 декабря нынешний министр Алексей Резников удовлетворил его просьбу.

Бурба возглавлял Главное управление разведки с октября 2016 по сентябрь 2020 года и именно под его руководством проходила подготовка к задержанию боевиков ЧВК "Вагнера".

Как сообщалось ранее, задержание "вагнеровцев" произошло 29 июня 2020 года, однако не в Киеве, как планировалось изначально, а в Минске. Случилось это после того, как Бурба и замглавы СБУ Руслан Баранецкий поговорили с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком, который посоветовал отложить реализацию финальной части операции.

В результате информация попала в руки белорусских силовиков, после чего их задержали сотрудники КГБ.

Сам же Ермак позже заявил, что не давал разведчикам указания отменять операцию, поскольку это не входит в его полномочия.

Теги:
#Минобороны #ВСУ #Василий Бурба
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