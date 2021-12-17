Неперевершений "орьнек": спадщина кримських татар потрапила до списку ЮНЕСКО

Із 2018 року орнамент входить до національного переліку елементів культурної спадщини

У четвер, 16 грудня, Україна здобула ще одну невелику дипломатичну перемогу на європейському рівні. Міжурядовою комісією в Парижі було вирішено внести кримськотатарський орнамент "Орьнек" до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Про це стало відомо після повідомлення голови Мінкульту Олександра Ткаченка у його особистому Telegram-каналі.

На думку чиновника, це досягнення українських дипломатів слід високо оцінювати.

Одне зі старовинних зображень орнека

"Вона [перемога] наочно свідчить, що культура Криму є надзвичайною, і її необхідно охороняти. На міжнародному рівні", — наголосив Ткаченко.

Також міністр зазначив, що для досягнення такої мети Мінкульт тісно співпрацював із Міністерством закордонних справ.

Орьнек є одним із найвідоміших елементів культури кримських татар. Його використовують в одязі, виготовленні ювелірки, для прикрашання посуду та меблів, при створенні малюнків тощо.

Найчастіше орьнек зображується за допомогою дрібних елементів, рослинної та геометричної тематики. Серед квітів перевага надається світлим тонам — рожевому, жовтому, зеленому та синьому.

До речі, з 2018 року цей орнамент знаходиться у Національному переліку елементів, що належать до нематеріальної культурної спадщини.

Зазначимо, що внесенням орьнека до списку спадщини ЮНЕСКО Олександр Ткаченко займався вже після того, як написав заяву про відставку. Втім, з його спроби звільнитися минуло вже більше місяця, і нещодавно у Раді заявили, що просто "втратили" його звернення, тому йому слід затриматись на своїй посаді.