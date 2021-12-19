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За кілька років на нас чекає ще страшніша пандемія, — Голубовська

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Ольга Голубовська Новина оновлена 19 грудня 2021, 22:45
Ольга Голубовська

У ВООЗ поділилися невтішним прогнозом.

Світ через кілька років зіткнеться з ще більш небезпечною пандемією, ніж COVID-19.

Про це розповіла в ефірі каналу "Україна 24" лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська.

За її словами, група експертів при Всесвітній організації охорони здоров’я ще у 2018 році попереджала, що у світі спалахне епідемія невідомої хвороби. Як виявилося пізніше, їхній прогноз здійснився і вже у 2019 році в Китаї було виявлено перші інфіковані коронавірусом.

Вона зазначила, що цього року її запрошували на Всесвітню асамблею охорони здоров’я, де, зокрема, виступив голова ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус.

"У своєму вступному слові він знову сказав, що через кілька років на нас чекає нова пандемія, яка буде страшніша за цю", — сказала Голубовська.

Як повідомлялося раніше, 18 грудня в Україні вперше виявили людину, інфіковану новим штамом коронавірусу "Омікрон". Відомо, що він до цього перебував в ОАЕ, де зважаючи на все контактував з хворими COVID-19.

Нагадаємо, симптоми "Омікрону" відрізняються від інших варіацій коронавірусної хвороби. Наприклад, інфіковані новим штамом рідко страждають від кашлю і не так часто втрачають нюх та смак.

Вважається, що "Омікрон" заразніший, але при цьому жодного "важкого" випадку зафіксовано не було. Не виключено, що це пов’язано з тим, що його частіше діагностували у вже вакцинованих людей.

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Теги:
#Коронавірус #Covid-19
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