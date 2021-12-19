Через несколько лет нас ждет еще более страшная пандемия, — Голубовская

В ВОЗ поделились нерадостным прогнозом.

Мир через несколько лет столкнется с еще более опасной пандемией, нежели COVID-19.

Об этом рассказала в эфире канала "Украина 24" врач-инфекционист Ольга Голубовская.

По ее словам группа экспертов при Всемирной организации здравоохранения еще в 2018 году предупреждала, что в мире вспыхнет эпидемия неизвестной болезни. Как оказалось позже, их прогноз сбылся и уже в 2019 году в Китае были обнаружены первые инфицированные коронавирусом.

Она указала, что в этом году ее приглашали на Всемирную ассамблею здравоохранения, где, в том числе, выступил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

"В своем вступительном слове он опять сказал, что через несколько лет нас ждет новая пандемия, которая будет страшнее чем эта", — сказала Голубовская.

Как сообщалось ранее, 18 декабря в Украине впервые обнаружили человека, инфицированного новым штаммом коронавируса "Омикрон". Известно, что он до этого пребывал в ОАЭ, где судя по всему контактировал с больными COVID-19.

Напомним, симптомы "Омикрона" отличаются от других вариаций коронавирусной болезни. Например, инфицированные новым штаммом редко страдают от кашля и реже теряют обоняние и вкус.

Считается, что "Омикрон" более заразный, но при этом ни одного "тяжелого" случая зафиксировано не было. Не исключено, что это связано с тем, что его чаще диагностировали у уже вакцинированных людей.