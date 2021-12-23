Енергетична криза та тотальне зростання цін — озвучені головні економічні ризики для України у 2022 році.

Перед Україною в новому році стоятиме ціла низка викликів.

Новий 2022 рік для України простим не буде і справа не тільки в загрозі військового вторгнення з боку Росії, що нависла над нашою країною. Проблеми можуть чекати на українців і у сфері економіки

Про це розповів "Телеграфу" експерт Української фабрики думки Юрій Гаврилечко.

За його словами, головні економічні ризики залишатимуться тими самими, що й у 2021 році.

Зокрема, він вказує на подальше падіння економіки через зростання податкового та регуляторного навантаження на представників бізнесу.

Не омине Україну стороною і світова енергетична криза, пов’язана зі зростанням цін на енергоносії. До цього, каже Гаврилечко, додадуться також зусилля влади щодо зниження видобутку вугілля та газу, а також виробництва електрики.

Ще одна криза, що спостерігається у світі, пов’язана з харчовою промисловістю. У зв’язку з цим експерт вказує, що уряд і парламент не реагують на зростаючий експорт продтоварів з України, а також збільшення податкового навантаження на їх виробників усередині країни.

Через жорсткі обмеження через поширення коронавірусу, в Україні на думку експерта зберігатимуться темпи зменшення кількості робочих місць. На додаток до низької зарплати це призведе до зростання трудової міграції.

Ще один пункт, який виділяє Гаврилечко, це перекладання відповідальності за виконання загальнодержавних функцій з ЖКГ, освіти та охорони здоров’я. Це може призвести до того, що місцеві бюджети зіткнуться із банкрутством.

Більше про те, з якими ризиками може зіткнутися Україна у 2022 році, читайте у матеріалі "Телеграф": Три сценарії війни та капут рейтингу Зеленського — прогноз для України на 2022 рік.