Энергетический кризис и тотальный рост цен — озвучены главные экономические риски для Украины в 2022 году

Перед Украиной в новом году будет стоять целый ряд вызовов.

Новый 2022 год для Украины простым не будет и дело не только в нависшей над нашей страной угрозой военного вторжения со стороны России. Проблемы могут ждать украинцев и в сфере экономики

Об этом рассказал "Телеграфу" эксперт Украинской фабрики мысли Юрий Гаврилечко.

По его словам, главные экономические риски будут оставаться теми же, что и в 2021 году.

В частности он указывает на дальнейшее падение экономики из-за роста налоговой и регуляторной нагрузки на представителей бизнеса.

Не обойдет Украину стороной и мировой энергетический кризис, связанный с ростом цен на энергоносители. К этому, говорит Гаврилечко, добавятся также усилия власти по снижению добычи угля и газа, а также производства электричества.

Еще один кризис, который наблюдается в мире связан с пищевой промышленностью. В связи с этим эксперт указывает, что правительство и парламент не реагируют на растущий экспорт продтоваров из Украины, а также на увеличение налоговой нагрузки на их производителей внутри страны.

Из-за жестких ограничений из-за распространения коронавируса, в Украине по мнению эксперта будут сохраняться темпы уменьшения количества рабочих мест. В добавку к низкой зарплате это приведет к росту трудовой миграции.

Еще один пункт, который выделяет Гаврилечко, это перекладывание ответственности за выполнение общегосударственные функции по ЖКХ, образованию и здравоохранению. Это может привести к тому, что местные бюджеты столкнутся с банкротством.

Больше о том, с какими рисками может столкнуться Украина в 2022 году, читайте в материале "Телеграф": Три сценария войны и капут рейтингу Зеленского — прогноз для Украины на 2022 год.