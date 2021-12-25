Потепліло ненадовго: в Україну повертаються сильні морози.

Потепління варто чекати на Новий рік, але після свята знову прийдуть морози.

В Україну, яка ще недавно зіткнулася із сильними морозами, прийшло раптове потепління. Проте очікувати, що воно затримається в країні, надовго не варто, оскільки вже з 26 грудня на більшій частині території України знову очікується похолодання.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

За його інформацією, похолодання першим відчують жителі Заходу України, де вночі температура може опуститися до -15 градусів. Це контрастує із ситуацією у східних та південних областях, де вдень варто чекати дощів та температури на рівні нуля.

Погода в Україні на 26 грудня

Втім, уже до 27 грудня ситуація з погодою зрівняється майже на усій території країни. У понеділок практично по всій Україні температура повітря вдень буде на рівні -4...-8 градусів, а вночі опускатиметься нижче -10 градусів. Виняток становитимуть лише південні регіони, де варто чекати невеликого "мінуса" вдень та до -8 вночі.

Погода в Україні на 27 грудня

Це похолодання теж до кінця року не протримається, і на останні дні грудня синоптики прогнозують температуру в районі нуля.

Як повідомлялося раніше, попри температурні гойдалки, українці все ж таки змогли цього року побачити "справжню зиму", адже сніг випав практично на всій території України. Звичайно ж, найбільші опади випали в Карпатах, де місцями утворилися півметрові кучугури.