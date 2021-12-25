Потеплело ненадолго: в Украину возвращаются сильные морозы (карта)

Потепление стоит ждать к Новому году, но после праздника вновь придут морозы.

В Украину, которая еще недавно столкнулась с сильными морозами, пришло внезапное потепление. Однако ожидать, что оно задержится в стране надолго не стоит, поскольку уже с 26 декабря на большей части территории Украины вновь ожидается похолодание.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

По его информации похолодание первым ощутят жители Запада Украины, где ночью температура может опуститься до -15 градусов. Это контрастирует с ситуацией в восточных и южных областях, где днем стоит ждать дождей и температуры на уровне ноля.

Погода в Украине на 26 декабря

Впрочем, уже к 27 декабря ситуация с погодой уравняется почти на всей территории страны. В понедельник практически по всей Украине температура воздуха днем будет на уровне -4…-8 градусов, а ночью будет опускаться ниже -10 градусов. Исключение составят лишь южные регионы, где стоит ждать небольшого минуса днем и до -8 ночью.

Погода в Украине на 27 декабря

Это похолодание тоже до конца года не продержится и на последние дни декабря синоптики прогнозируют температуру в районе ноля.

Как сообщалось ранее, несмотря на температурные качели, украинцы все же смогли в этом году увидеть "настоящую зиму", ведь снег выпал практически на всей территории Украины. Конечно же наибольшие осадки выпали в Карпатах, где местами образовались полуметровые сугробы.