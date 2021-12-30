Допомагатимуть Раді із законами вчені: у чому суть задуму

Законодавча гілка влади в Україні отримає допомогу від професіоналів права.

В Україні зберуть експертів-правознавців для вдосконалення законодавства. Це будуть як науковці, так і практики.

Про це повідомив речник Верховної Ради Руслан Стефанчук.

У науково-консультативну раду при голові ВР увійдуть майже 90 осіб, які на громадських засадах допомагатимуть у розробці законодавчих актів, створюватимуть концепцію розвитку та аналізуватимуть результати законотворчості, а також займуться кодифікацією. У юриспруденції цей термін означає систематизацію нормативних актів щодо окремих галузей права. Кодифікація необхідна, щоб систематизувати та залишити лише актуальний нормативно-правовий матеріал.

Серед членів ради будуть правознавці-академіки, професори, доктори та кандидати наук, члени-кореспонденти. Відповідне розпорядження Стефанчук опублікував 30 грудня та висловив надію на щедрий рік на якісне законодавство.

У коментарях до повідомлення користувачі привітали таку ідею і поцікавилися, навіщо Україні тоді стільки нардепів.

Також читачі запропонували низку нововведень, щоб покращити процес створення законів та нагадали, що будь-який орган потребує контролю.

Також запропонували новаторський підхід до законотворчості — з використанням штучного інтелекту, мовляв, це дешевше і корупції буде менше.

Раніше "Телеграф" писав про плани надати депутатам можливість голосувати онлайн. Також напередодні стало відомо, що, попри те, що до виборів до Верховної Ради залишилося ще понад рік, вже готуються до боротьби за майбутні місця. В одній із партій, які мають фракцію в парламенті, може статися розкол.