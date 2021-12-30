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Помогать Раде с законами будут ученые: в чем суть задумки

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Глава Верховной Рады распорядился создать при себе совет Новость обновлена 30 декабря 2021, 16:08
Глава Верховной Рады распорядился создать при себе совет

Законодательная ветвь власти в Украине получит помощь от профессионалов права.

В Украине соберут экспертов-правоведов для усовершенствования законодательства. Это будут как ученые, так и практики.

Об этом сообщил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

В научно-консультативный совет пр главе ВР войдут почти 90 человек, которые на общественных началах будут помогать в разработке законодательных актов, создавать концепцию развития и анализировать результаты законотворчества, а также займутся кодификацией. В юриспруденции этот термин означает систематизацию нормативных актов по отдельным отраслям права. Кодификация необходима чтобы систематизировать и оставить только актуальный нормативно-правовой материал.

Среди членов совета будут правоведы-академики, профессора, доктора и кандидаты наук, члены-корреспонденты. Соответствующее распоряжение Стефанчук опубликовал 30 декабря и выразил надежду на щедрый год на качественное законодательство.

В комментариях к сообщению пользователи поприветствовали такую идею и задались вопросом, зачем Украине тогда столько нардепов.

Также читатели предложили ряд нововведений, чтобы улучшить процесс создания законов и напомнили, что любой орган нуждается в контроле.

Также предложили новаторский подход к законотворчеству — с использованием искусственного интеллекта, мол это дешевле и коррупции будет меньше.

Ранее "Телеграф" писал про планы предоставить депутатам возможность голосовать онлайн. Также накануне стало известно, что несмотря на то, что до выборов в Верховную Раду осталось еще более года, уже готовятся к борьбе за будущие места. В одной из партий, имеющих фракцию в парламенте, может произойти раскол.

Теги:
#Верховная Рада #Ученые #Законы #Право
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