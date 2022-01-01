В Україні подорожчали закордонні паспорти та ID-картки: подробиці

Всьому провиною зростання цін на сировину для виробництва документів.

В Україні з першого дня нового 2022 року почала діяти ціла низка нових правил, законів і норм, а нові зміни торкнулися багатьох сфер життя простих українців. До таких нововведень потрапило і збільшення вартості оформлення внутрішніх біометричних документів і закордонних паспортів.

Про це повідомила пресслужба Державної міграційної служби України.

Зазначається, що зростання цін пов’язане зі збільшенням вартості сировини для документів. Таким чином, було змінено вартість ID-карток, а також паспортів для виїзду за кордон.

Втім, там зазначають, що першого разу паспорт-картку, як і раніше, видаватимуть безкоштовно.

Оформлення ID-карти протягом 20 робочих днів відтепер коштуватиме 372 гривні, проти 363 раніше. Якщо картку треба оформити за 10 днів, то й заплатити за неї доведеться 498 гривень проти 489 раніше.

Для того, щоб отримати закордонний паспорт протягом 20 робочих днів, доведеться викласти 733 гривень, а раніше ця послуга обійшлася б у 694 гривень.

Якщо документ треба отримати протягом семи або трьох днів (за наявності поважної причини), то з 1 січня доведеться викласти з гаманця 1085 гривень. Раніше це коштувало б 1046 гривень.

У ДМС зазначають, що ті громадяни, які встигли сплатити за послугу та оформити заяву до 31 грудня, зможуть отримати документи за старою ціною. Якщо ж послугу було оплачено, але заява ще не подана, то доведеться доплачувати.

Вартість ID-карти та закордонного паспорта в Україні

Як повідомлялося раніше, в Україні змінили правила відновлення втрачених SIM-карток. З 1 січня це можна буде зробити лише, пред’явивши паспорт.