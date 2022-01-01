В Украине подорожали загранпаспорта и ID-карты: подробности

Всему виной рост цен на сырье для производства документов.

В Украине с первого дня нового 2022 года начал действовать целый ряд новых правил, законов и норм, а новые изменения затронули многие области жизни простых украинцев. В число таких новшеств попало и увеличение стоимости на оформление внутренних биометрических документов и загранпаспортов.

Об этом проинформировала пресс-служба Государственной миграционной службы Украины.

Отмечается, что рост цен связан с увеличением стоимости сырья для производства документов. Таким образом будет изменена стоимость ID-карточек, а также паспорта для выезда за границу.

Впрочем, там отмечают, что свой первый раз паспорт-карточку, как и прежде, будут выдавать бесплатно.

Оформление ID-карты в течение 20 рабочих дней отныне обойдется в 372 гривны, против 363 ранее. Если карту надо оформить за 10 дней, то и заплатить за нее придется 498 гривен, против 489 ранее.

Для того чтобы получить загранпаспорт в течение 20 рабочих дней, придется выложить 733 гривны, а раньше эта услуга обошлась бы в 694 гривны.

В случае если документ надо получить в течение семи или трех дней (при наличии уважительной причины), то с 1 января придется выложить из кошелька 1085 гривен. Раньше это обошлось бы в 1046 гривен.

В ГМС отмечают, что те граждане, которые успели оплатить услугу и оформить заявление до 31 декабря, смогут получить документы по старой цене. Если же услуга была оплачена, но заявление еще не подано, то придется доплачивать.

Стоимость ID-карты и загранпаспорта в Украине

Как сообщалось ранее, в Украине изменили правила восстановления потерянных SIM-карт. С 1 января это можно будет сделать лишь предъявив паспорт.