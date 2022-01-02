Відомі умови для безвізу України зі США: подробиці

Маркарова розповіла про свої пріоритети на посаді посла у США.

Україна має відповідати низці критеріїв, щоб мати змогу отримати безвізовий режим зі Сполученими штатами Америки.

Про це розповіла посол України у США Оксана Маркарова в інтерв’ю "Радіо Свобода".

Вона вказала, що до цих критеріїв належать питання захисту кордонів та обміну інформацією між двома країнами. Зокрема сюди відноситься те, як швидко в Україні повідомляють про загублені та вкрадені паспорти.

Окремо вона відзначила відсоток відмов щодо туристичних віз та те, як часто за ними в США прибувають нелегали з України.

Маркарова заявила, що вважає питання отримання безвізу пріоритетним і зараз ведеться робота над договорами, які можуть допомогти з досягненням цієї мети в майбутньому.

Вона також наголосила, що отримання безвізового режиму безпосередньо залежить від виконаної внутрішньої роботи в Україні.

Як повідомлялося раніше, напередодні Нового року американський президент Джо Байден переговорив російським колегою Володимиром Путіним щодо побоювань на тлі нарощування чисельності військ на кордоні з Україною. Зокрема, Байден пригрозив Путіну дипломатичними та економічними наслідками, але пообіцяв, що наступальна зброя в Україні його країна не розміщуватиме.

Очікується, що 2 січня Байден проведе переговори з президентом України Володимиром Зеленським, під час яких будуть скоординовані подальші кроки щодо забезпечення миру та безпеки у регіоні.